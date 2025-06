Todas querem este vestido! Liliana brilha com look único e há um detalhe que não passou despercebido

Verão perfeito : Um cenário de verão, um vestido ousado… e uma legenda que diz tudo sem dizer nada.

Vestido de sonho: Entre folhos, bolinhas e um brilho especial, Liliana Filipa deixou o Instagram em suspense.

Fãs ao rubro: Os fãs perguntam-se: de onde vem o vestido que está a incendiar as redes?

Esta segunda-feira, dia 16 de junho de 2025, Liliana Filipa voltou a fazer furor nas redes sociais ao partilhar aquele que muitos consideram um dos seus melhores looks de verão. A influenciadora digital e ex-concorrente da Casa dos Segredos tem-se afirmado como um verdadeiro ícone de estilo, especialmente nos dias mais quentes.

Com a chegada do verão, os seus visuais voltam a destacar-se — dos vestidos curtos aos longos, passando por padrões vibrantes e tons neutros, Liliana mostra como a moda pode refletir a personalidade. Nesta nova partilha, surge num cenário idílico com um vestido curto preto às bolinhas, com decote arrojado e pequenos folhos. Na legenda, escreveu: «That summer glowww ^.^», exibindo a sua energia luminosa.

Os fãs não tardaram a reagir e inundaram a publicação com elogios: «QUE LIIIINDA!!», escreveu um seguidor, enquanto outro comentava: «omdsss!!! 🥹😍 Encantada com cada fotografia 💖💖💖💖💖 és tão linda!!». Houve ainda quem questionasse com entusiasmo: «Precisamos de saber de onde é esse vestido LINDO 🤩» e quem afirmasse sem hesitar: «EU AMOOOOO ESTE LOOK 😍».

Liliana Filipa continua assim a inspirar milhares de seguidores, mostrando que o verão é também tempo de brilhar com estilo.

