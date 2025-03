Concorrente revela o que ainda ninguém revelou sobre os primeiro Big Bothers

Ainda se lembra de Liliana Matos do Big Brother 2? Já tem um filho de 17 anos e muitas novidades

24 anos depois, Liliana Matos, do Big Brother 2, reaparece. E com uma surpresa muito especial que derreteu Cristina Ferreira

Liliana Matos é uma das históricas concorrentes do Big Brother, dado que participou logo na segunda edição do formato, em 2001. Foi há 24 anos, que Liliana viveu a experiência e esteve na casa mais vigiada do País.

Esta segunda-feira, Liliana regressou à televisão para uma entrevista no Dois às 10. A ex-concorrente revelou detalhes sobre a sua vida atual, mas também alguns pormenores exclusivos sobre a vida naquela altura. Liliana Matos recordou como os ex-concorrentes eram muito populares e eram muito convidados para presenças assim que abandonavam a casa.

Já sobre a sua estadia na casa, recordou: «Ganhávamos 20 euros por dia no programa, ganhei no total 800 euros».

Liliana Matos tinha apenas 24 anos quando entrou, por insistência dos pais. Acabou por ficar conhecida por ser uma das principais rivais de Verónica. Atualmente, vive em Aveiro, tem um filho de 17 anos e está ligada ao ramo da imobiliária. É atualmente intermediária de crédito hipotecário.

Mesmo passado 24 anos, Liliana continua a falar com vários ex-concorrentes da sua edição e até mantêm um grupo de WhatsApp ativo.

Percorra a galeria e veja o antes e o depois de Liliana Matos.

Veja também o vídeo da sua reaparição, onde Cristina Ferreira ficou derretida com uma surpresa muito especial por parte de Liliana Matos: