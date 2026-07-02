Liliana Oliveira surge irreconhecível após mudança de visual e ex-concorrente critica: «Não gostei»

Liliana Oliveira surpreendeu os seguidores ao mostrar uma mudança radical de visual. A ex-concorrente do «Secret Story – Desafio Final» despediu-se do cabelo moreno e surgiu completamente loira, partilhando o resultado nas redes sociais.

Na legenda da publicação, Liliana mostrou-se bem-humorada e aproveitou para brincar com a transformação: «Cheguei chegando, agora sim, sou a nova Virgínia portuguesa », escreveu.

A mudança não passou despercebida aos fãs, que encheram a caixa de comentários de elogios e opiniões sobre o novo visual. No entanto, houve uma reação que rapidamente captou as atenções.

Leandro, com quem Liliana criou uma relação próxima durante a participação no reality show da TVI, não escondeu que prefere a amiga de cabelo escuro e fez questão de o dizer de forma bem-humorada: «Nao gostei nada! QUANDO É QUE VAIS PERCEBER QUE ÉS LINDA É MORENAÇA!!», comentou o ex-concorrente.

Apesar da opinião de Leandro, a maioria dos seguidores mostrou-se rendida ao novo look de Liliana Oliveira, elogiando a coragem da mudança e destacando que a ex-concorrente continua a manter o sorriso que conquistou o público durante o «Desafio Final».