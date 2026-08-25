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Liliana Oliveira comenta polémica na Casa do Big Brother Verão. E recorda o que viveu com o ex-noivo Zé: «Uma verdade que dói»

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Liliana Oliveira comenta polémica na Casa do Big Brother Verão. E recorda o que viveu com o ex-noivo Zé: «Uma verdade que dói» - Big Brother
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A proximidade entre Boris e Vanessa continua a dar que falar dentro e fora da casa do «Big Brother Verão». Depois de Tatiana ter criticado a postura dos dois concorrentes, foi agora Liliana Oliveira a pronunciar-se sobre a polémica e a deixar uma reflexão sobre a forma como a mulher é julgada nestas situações.

Boris e Vanessa têm estado no centro das atenções no «Big Brother Verão» devido à crescente proximidade entre os dois concorrentes. Apesar de Boris ser casado há quase duas décadas, a relação de cumplicidade com Vanessa tem dado origem a várias críticas, sobretudo depois de os dois serem vistos a trocar carícias e a dormir agarrados.

Antes de Vanessa, Boris já tinha protagonizado momentos de proximidade com Joana, mas é agora a relação com Vanessa que está a gerar maior discussão dentro e fora da casa.

No «Especial do Big Brother Verão», Tatiana deu a sua opinião sobre a situação e criticou a postura dos dois concorrentes. A comentadora destacou ainda uma realidade que considera evidente: apesar de Boris ser o homem casado, é muitas vezes a mulher quem acaba por ser mais julgada.

A polémica não ficou, contudo, apenas pelos comentários em televisão. Também cá fora, várias figuras ligadas aos reality shows têm reagido à situação.

Foi o caso de Liliana Oliveira, ex-concorrente do «Secret Story», que recorreu às redes sociais para partilhar uma reflexão sobre a forma como as mulheres são julgadas perante determinadas situações.

«Uma verdade que dói: a culpa parece ser SEMPRE da mulher», começa por escrever.

A antiga concorrente enumera depois várias situações em que, na sua perspetiva, a mulher acaba criticada independentemente da forma como age: «Se ela ama demais, é louca. Se ama de menos, é fria. Se sente, é dramática. Se deseja, é vaidosa».

Liliana Oliveira continua a reflexão e aponta ainda para a forma como a responsabilidade é muitas vezes atribuída à mulher quando «alguma coisa dá errado».

«Apontam primeiro para a mulher. Como se o homem nunca errasse, como se as escolhas dele nunca tivessem consequências», pode ler-se na publicação.

A ex-concorrente defende ainda que as mulheres são ensinadas a «sentir menos, falar menos, querer menos e aceitar mais» e considera que, quando uma mulher decide viver de acordo com as próprias escolhas, acaba rapidamente julgada.

«Talvez esteja na hora de parar de culpar a mulher por simplesmente ser humana», afirma Liliana Oliveira, antes de concluir: «Porque ELA também sente, deseja, erra, ama, desiste e recomeça».

A mensagem ganha ainda outro significado tendo em conta a própria experiência de Liliana Oliveira num reality show. Durante o «Secret Story», a antiga concorrente foi bastante criticada depois de terminar o noivado com Zé para prosseguir uma relação com Fábio.

Atualmente, Liliana Oliveira e Fábio continuam juntos, anos depois da polémica que marcou a participação da ex-concorrente no programa.

Sem mencionar diretamente Boris ou Vanessa na publicação, Liliana Oliveira deixa, assim, uma reflexão que surge precisamente numa altura em que a proximidade dos dois concorrentes está a ser alvo de intenso escrutínio. E a mensagem termina de forma particularmente direta: «E sentir não faz de nenhuma mulher uma vadia. Faz dela uma mulher».

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Temas: Liliana Oliveira Boris Vanessa

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