Liliana Oliveira foi submetida a cirurgia estética e mostra-se na clínica: «Realizei um dos meus sonhos»

Liliana Oliveira decidiu partilhar com os seguidores uma mudança importante na sua vida. A ex-concorrente da «Casa dos Segredos» foi submetida a uma mamoplastia de aumento e revelou que a intervenção representa a concretização de um desejo que guardava há muito tempo.

A novidade foi anunciada pela própria através do Instagram, onde publicou uma fotografia ainda numa das camas da clínica.

«Há sonhos que guardamos em silêncio durante muito tempo… Hoje, finalmente, posso dizer que realizei um dos meus», começou por escrever.

«Foi uma decisão muito pensada»

Atravé dos stories, Liliana Oliveira explicou que a decisão de avançar com a cirurgia não foi tomada de forma impulsiva. Pelo contrário, garante tratar-se de algo que desejava há bastante tempo.

«Foi uma decisão muito pensada, desejada e, acima de tudo, feita por mim e para mim», afirmou.

Para a ex-concorrente, a intervenção representa mais do que uma alteração física: «Mais do que uma mudança no meu corpo, é a realização de um desejo que carreguei comigo durante muito tempo», acrescentou.

Liliana mostrou-se ainda satisfeita com a concretização deste objetivo e destacou a confiança que sente nesta nova fase: «Hoje sinto-me feliz, realizada e ainda mais confiante. Um sonho que deixou de ser sonho e passou a fazer parte de mim», confessou.

A terminar a partilha, deixou uma reflexão aos seguidores: «Que nunca nos falte coragem para realizar aquilo que um dia sonhámos.»

Na imagem escolhida para anunciar a novidade, Liliana Oliveira surge ainda na clínica, após concretizar aquele que descreve como um sonho antigo. A recuperação será feita com o apoio do namorado, Fábio Pereira