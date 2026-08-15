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Perdeu quase 10kg em tempo recorde. Este foi o segredo de Liliana Oliveira para emagrecer rapidamente

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Perdeu quase 10kg em tempo recorde. Este foi o segredo de Liliana Oliveira para emagrecer rapidamente - Big Brother
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Depois de ter ganho peso durante a passagem pela «Casa dos Segredos», Liliana Oliveira está novamente focada na sua forma física. A ex-concorrente do Secret Story 9 revelou agora o que mudou na rotina e explicou como conseguiu voltar a sentir-se mais leve.

A passagem pela «Casa dos Segredos» trouxe várias mudanças para Liliana Oliveira. A ex-concorrente do Secret Story 9 entrou no reality show com cerca de 63 quilos e acabou por ganhar peso durante a experiência, como referiu a prórpria. Agora, mostra-se mais magra.

Agora, já depois de sair da casa mais vigiada do País, Liliana Oliveira revela que conseguiu recuperar a forma física e conta aos seguidores como tem conseguido alcançar esse objetivo: «Foquei-me muito na alimentação», explicou a antiga concorrente numa partilha feita através da sua página de Instagram.

Além das mudanças na alimentação, Liliana Oliveira revelou que tem recorrido a tratamentos de drenagem para complementar o processo: «Eu agora tenho recorrido a ajudas de drenagem para me ajudar», contou.

No entanto, a ex-concorrente fez questão de deixar um alerta e afastar a ideia de que este tipo de tratamento, por si só, seja responsável pela perda de gordura: «Isso não é um milagre, isso ajuda mas não vai fazer perder a gordura por nós», esclareceu.

Liliana Oliveira garante ainda que a mudança não se reflete apenas no número apresentado pela balança. Segundo a própria, sente-se atualmente «mais saudável» e «mais leve».

Durante a participação no reality show, a ex-concorrente chegou à final depois de ter entrado com cerca de 63 quilos, tendo aumentado aproximadamente cinco quilos ao longo da experiência. Atualmente, revela estar com pouco mais de 60 quilos.

Assim, entre mudanças na alimentação e recurso a drenagem, Liliana Oliveira tem procurado recuperar a forma física e, sobretudo, voltar a sentir-se bem consigo própria.

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Temas: Liliana Oliveira Emagrecer Dieta

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