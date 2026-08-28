A aparência deu que falar no último reality em que participou. Hoje, passa por transformação surreal e soma elogios

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Liliana Oliveira surpreendeu os seguidores com uma mudança de visual que não deixou ninguém indiferente. A ex-concorrente do Desafio Final trocou o cabelo loiro por um tom moreno e o resultado está a conquistar elogios nas redes sociais.

Liliana Oliveira decidiu entrar numa nova fase e apostou numa transformação de visual bastante diferente daquela a que habituou os seguidores. A ex-concorrente surgiu nas redes sociais com o cabelo pintado de castanho escuro, deixando para trás o característico tom loiro.

A novidade foi revelada através de um vídeo divertido e bem-humorado publicado no Instagram, no qual Liliana brincou com a mudança e mostrou aos seguidores o resultado final. A transformação rapidamente chamou a atenção e multiplicaram-se os comentários a elogiar a nova imagem da antiga concorrente.

A mudança surge alguns meses depois de a aparência de Liliana ter sido um dos temas que mais deu que falar durante a sua participação no Desafio Final. Recorde-se que a concorrente protagonizou várias discussões com Pedro Jorge, sendo precisamente os cuidados com a imagem um dos motivos de confronto entre os dois.

Numa das discussões mais acesas, Pedro Jorge acusou Liliana de ser «fútil», argumentando que esta dava demasiada importância ao corpo, ao cabelo e à maquilhagem.

A namorada de Fábio nunca escondeu o gosto pelos cuidados de beleza e, agora, voltou a surpreender precisamente através de uma mudança relacionada com a sua imagem.

Desta vez, contudo, a transformação parece estar a ser recebida de forma bastante positiva pelos seguidores. O novo cabelo moreno valeu-lhe uma verdadeira chuva de elogios, com muitos fãs a mostrarem-se rendidos ao resultado.

Veja tudo aqui.

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Temas: Liliana Oliveira Fábio Pereira Cabelo Tranformação

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