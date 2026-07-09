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Estão noivos? Liliana Oliveira e Fábio Pereira levantam suspeitas de pedido de casamento nas férias em Zanzibar

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Estão noivos? Liliana Oliveira e Fábio Pereira levantam suspeitas de pedido de casamento nas férias em Zanzibar - Big Brother
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Liliana Oliveira e Fábio Pereira estão de férias em Zanzibar, na Tanzânia. E há suspeitas de que possam estar prestes a dar o próximo passo na relação de ambos.

Liliana Oliveira e Fábio Pereira estão a viver uma verdadeira "lua de mel". Depois de semanas intensas dentro da casa do Secret Story - Desafio Final, a ex-concorrente decidiu tirar uma férias românticas com o namorado, e há um detalhe que está a levantar suspeitas sobre um possível pedido de casamento naquele paraíso.

O casal partilhou recentemente um vídeo nas redes sociais e Liliana Oliveira aproveitou para se declarar à sua cara-metade. «Tenho 24 anos, encontrei o amor da minha vida e estou em Zanzibar com ele, o que mais posso pedir?», escreveu, na legenda daquela publicação.

Fábio Pereira não hesitou em responder, e foi a sua resposta que deixou no ar a possibilidade de a jovem vir a ser pedida em casamento muito em breve. «Tu nada, mas eu ainda tenho algo para te pedir», afirmou. «Juro, eu amo-o tanto», reagiu Liliana.

Pode ver tudo aqui:

Percorra ainda a nossa galeria e veja as melhores fotos das férias de Liliana e Fábio 

Temas: Liliana Oliveira Fábio Pereira Pedido de Casamento Zanzibar Férias Românticas

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