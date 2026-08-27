Cara conhecida da televisão faz confissão arrepiante: «Já fui aquela pessoa que...»

Através de um storie partilhado no Instagram, a ex-concorrente Liliana Oliveira deixou uma mensagem de amor-próprio e revelou que nem sempre se sentiu bem consigo mesma.

«Já fui aquela pessoa que não se sentia bem no próprio corpo», começou por confessar Liliana Oliveira, numa publicação em que fez questão de responder também às críticas de quem considera que a preocupação com a beleza é sinónimo de futilidade.

«Só quer saber da beleza, fútil», podia ler-se na publicação, à qual Liliana respondeu com uma reflexão sobre a forma como encara atualmente os cuidados pessoais.

A conhecida figura pública explicou que, hoje, cuidar de si não nasce de uma obrigação ou da procura pela perfeição, mas sim de um sentimento de amor e respeito pelo próprio corpo. «Hoje cuido de mim por amor, não por obrigação», afirmou.

A namorada de Fábio recordou ainda uma fase em que não tinha uma relação positiva com a sua imagem, algo que, segundo a própria, tornou ainda mais importante a forma como se trata atualmente: «E é por isso que hoje valorizo, respeito e cuido tanto de mim», acrescentou.

A mensagem terminou com uma frase particularmente marcante, na qual deixou claro que o objetivo não passa por alcançar um corpo perfeito, mas por não voltar a colocar-se em segundo plano: «Não é sobre ser perfeita, é sobre nunca mais me abandonar.»