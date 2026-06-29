Novo visual! Liliana recorre a procedimentos estéticos e o resultado não passa despercebido

Sempre atenta aos cuidados com a imagem, a ex-concorrente do Secret Story - Casa dos Segredos submeteu-se recentemente a um procedimento estético facial, revelando o antes e o depois da transformação.

Na publicação partilhada pela clínica responsável pelo tratamento, foram explicados os principais objetivos da intervenção: «Melhorar a firmeza e sustentação dos tecidos; redefinir o contorno facial; prevenir sinais de envelhecimento e flacidez; melhorar a qualidade, luminosidade e textura da pele; proporcionar um aspeto mais harmonioso, fresco e natural».

O resultado parece ter convencido por completo Liliana Oliveira, que não escondeu o entusiasmo na caixa de comentários da publicação. «Amei», escreveu a ex-concorrente, mostrando-se muito satisfeita com a mudança.