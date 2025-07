Divorciada, ex-concorrente do Love on Top, reencontra o primeiro amor e prepara casamento

Recorda-se de Liliana Rodrigues, a polémica concorrente do Love on Top? Veja o antes e depois em imagens

A vida pode dar muitas voltas, mas, às vezes, volta a colocar-nos exatamente onde sempre deveríamos ter estado. Foi isso que aconteceu com Liliana Rodrigues, ex-concorrente do Love on Top, que está a viver uma fase de profunda renovação pessoal – e emocional.

Em conversa intimista com a SELFIE, Liliana Rodrigues abre o coração sobre o pedido de casamento que recebeu no início do ano, o reencontro com o primeiro grande amor da sua vida e o processo que a levou a acreditar novamente no amor… e no "felizes para sempre".

"Sempre sonhei viver uma história de amor verdadeira, daquelas que nos fazem acreditar que tudo valeu a pena", confessa. "O casamento fazia parte desse sonho, mas a vida ensinou-me a colocar esse desejo de lado por um tempo. Agora, com a pessoa certa, esse sonho faz ainda mais sentido."

Um reencontro com o passado… no tempo certo

O reencontro com o antigo amor não foi apenas um acaso romântico. Foi, segundo a ex-concorrente do Love on Top, um verdadeiro sinal do destino. “O coração reconheceu antes da razão”, partilha, emocionada. E com esse reencontro, veio uma nova fase de partilha, cumplicidade e amor maduro.

“Dizer ‘sim’ ao meu primeiro amor significa recomeço, cura e fé. É acreditar que o amor verdadeiro pode resistir ao tempo.”

O pedido de casamento... e os planos para o grande dia

Simples, sincero e carregado de emoção. Assim foi o pedido de casamento que Liliana Rodrigues descreve como “inesperado e mágico”.

“Foi um momento só nosso, com um casal amigo, sem grandes preparações. Mas foi tão bonito e verdadeiro que nunca o vou esquecer.”

Quanto ao casamento, ainda não há data marcada, mas o casal já começou a sonhar. “Queremos algo que seja um reflexo de nós: talvez entre o intimista e o festivo, com quem realmente faz parte da nossa história.” E o vestido de noiva? Liliana tem algumas ideias: “Delicado, com personalidade, e com brilhantes… claro!”

Família, projetos e amor-próprio

Liliana Rodrigues revelou que ter filhos também faz parte dos planos, mas sem pressas. Para já, está focada na sua evolução pessoal, longe dos holofotes dos reality shows.

“A minha vida está mais calma. Valorizo o offline, a rotina, os momentos simples. Estou mais centrada em mim, nos meus projetos e na minha verdade.”

E embora não descarte um regresso ao pequeno ecrã, só aceitaria voltar se fosse para um formato onde pudesse ser ela própria, sem máscaras.

Uma mulher diferente, mas com a mesma essência

Ao refletir sobre a sua passagem pelo Love on Top, Liliana Rodrigues não esconde o quanto cresceu desde então. “A essência continua lá, mas sou mais forte, mais consciente. Aprendi a lidar com a exposição, com os comentários negativos... e a cuidar mais de mim.”

Hoje, continua a apostar na imagem – e na autoestima. "Cuido da pele, do cabelo, faço tratamentos, mas o mais importante é o cuidado emocional. Quando estamos bem por dentro, tudo o resto reflete isso."

O futuro? Com amor, propósito e inspiração

Liliana Rodrigues está a preparar um projeto que une moda e expressão pessoal, e sonha ter mais negócios próprios, viajar, e construir uma família rodeada de amor.

“Daqui a 5 ou 10 anos vejo-me feliz, realizada e a inspirar outras mulheres a acreditarem que tudo é possível. Basta ter fé e esperança.”