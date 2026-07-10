Liliana corta relações em definitivo com ex-concorrente inesperada: «Não esqueço o que me fazem mal»

Liliana e Ricky entraram de mãos dadas no Secret Story 10, mas o casal ficou 'desfalcado' logo na primeira semana, com a expulsão do ex-concorrente. Por sua vez, a mulher chegou à final e, agora, fora da experiência, os dois falaram abertamente sobre como tem sido a vida depois do reality show. E houve espaço para lançar algumas farpas a ex-colegas de casa.

No Dois às 10 desta sexta-feira, 10 de julho, Liliana e Ricky contaram a Cláudio Ramos como tem sido a rotina do dia a dia, como é que a filha reagiu à ausência prolongada da mãe e, sem rodeios, a finalista nomeou alguns ex-concorrentes com quem não quer voltar a estabelecer contacto. Uma delas é surpreendente.

A conversa surgiu depois de Cláudio Ramos perguntar com quem Liliana não gostaria de tomar um pequeno almoço. «Olha, a Sara, o Ricardo João, a Jéssica, a Ana, a Ariana e o Diogo.», atirou. Ricky quis intervir: «Eu não tenho nenhuma 'desestimação' por isso, porque eu nisto sou um bocado mais ponderado e tento sempre ser neutro nestas questões. Mas já na própria semana que lá estive, e ela também não me deixa mentir, e acho que os próprios colegas, vi ali algumas personalidades que não ia dar certo. Portanto, acabou por suceder-se o que eu estava a pensar.»

Liliana corta com concorrente inesperado: «Não esqueço o que me fazem mal»

O apresentador não deixou, porém, passar em branco o facto de Liliana ter mencionado o nome de Ana, uma vez que as duas chegaram a ser grandes amigas dentro da casa. Liliana aproveitou para justificar os motivos da rutura: «Nunca esqueço o que me fazem bem, também não esqueço o que me fazem mal. Eu sempre disse isso da Ana. Eu acredito que a Ana seja a pessoa que eu conheci inicialmente. E foi isso que me deixou mesmo triste. Como é que ela se transformou dessa forma? Porque a Ana era uma pessoa que eu admirava imenso. O Ricky tem um excelente olho para avaliar pessoas.»

E prosseguiu: «Eu não a sigo no Instagram e ele segue. Está tudo certo. Não é porque o Cláudio gosta de dar o like e eu não gosto, que eu depois me deixo de dar consigo. Longe disso. Mas quem sabe se a vida até nos cruza e nós conversamos cá fora, porque cá fora é completamente outra realidade.»