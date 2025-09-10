Lisa Schincariol reage de forma inusitada a comentários que envolvem o seu corpo

Ao partilhar um vídeo nas redes sociais, Lisa Schincariol recebeu alguns comentários pouco simpáticos sobre a sua forma física. No entanto, a maneira como a ex-concorrente do Big Brother 2025 respondeu aos ataques foi totalmente inesperada e cheia de humor.

Em vez de se deixar afetar, Lisa decidiu reagir de forma descontraída e criativa. Publicou um vídeo no TikTok a comer sushi, ao som da música «Bola Rebola», de Tropkillaz, Anitta e J Balvin, mostrando que não se deixa abalar por comentários mal-intencionados.

A reação da jovem não passou despercebida aos fãs, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e incentivo. Entre os elogios podia ler-se: «És e estás maravilhosa, querida», «Lisa, não ligues a esses comentários, tu és linda!!!» e «És um mulherão linda e jeitosa, só as frustradas vão ter uma opinião diferente.»