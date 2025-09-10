Lisa Schincariol reage de forma inusitada a comentários que envolvem o seu corpo

Ao Minuto

21:41
Viriato Quintela em lágrimas ao ouvir música de Ana Duarte - Big Brother
02:47

Viriato Quintela em lágrimas ao ouvir música de Ana Duarte

21:34
Afonso Leitão pica Viriato Quintela: «Tu é que te esqueces do que dizes, mas eu não» - Big Brother
07:10

Afonso Leitão pica Viriato Quintela: «Tu é que te esqueces do que dizes, mas eu não»

21:27
Afonso Leitão atira a Viriato Quintela: «Não te dá jeito ouvir o que o Afonso está a dizer não é?» - Big Brother
03:31

Afonso Leitão atira a Viriato Quintela: «Não te dá jeito ouvir o que o Afonso está a dizer não é?»

19:55
Catarina Miranda cheia de ciúmes de Jéssica e Afonso: «Fico desconfortável» - Big Brother
03:10

Catarina Miranda cheia de ciúmes de Jéssica e Afonso: «Fico desconfortável»

19:49
As imagens que não viu! Jéssica Vieira e Catarina Miranda voltam a confrontar-se fora do direto - Big Brother
02:30

As imagens que não viu! Jéssica Vieira e Catarina Miranda voltam a confrontar-se fora do direto

19:45
Catarina Miranda ataca Jéssica Vieira: «As pessoas do norte têm vergonha» - Big Brother
05:47

Catarina Miranda ataca Jéssica Vieira: «As pessoas do norte têm vergonha»

19:38
Afonso Leitão recorda o começo e fala de Jéssica Vieira: «Cheguei a pensar em desistir» - Big Brother
04:29

Afonso Leitão recorda o começo e fala de Jéssica Vieira: «Cheguei a pensar em desistir»

19:32
Afonso confronta Viriato: «Se não te escondes atrás de jogo, porque é que disseste isso-» - Big Brother
06:37

Afonso confronta Viriato: «Se não te escondes atrás de jogo, porque é que disseste isso-»

19:14
Jéssica Vieira recorda situação em que se sentiu provocada por Catarina Miranda e a tensão dispara - Big Brother
04:49

Jéssica Vieira recorda situação em que se sentiu provocada por Catarina Miranda e a tensão dispara

18:45
Jéssica Vieira acusa Viriato Quintela: «Acho que foste super injusto» - Big Brother
05:31

Jéssica Vieira acusa Viriato Quintela: «Acho que foste super injusto»

18:41
Afonso Leitão incrédulo com revelação de Viriato Quintela: «Para mim é grave» - Big Brother
05:07

Afonso Leitão incrédulo com revelação de Viriato Quintela: «Para mim é grave»

18:25
Catarina Miranda acusa Ana Duarte de desilusão. A cantora reage em direto a rumores de amizade - Big Brother
08:10

Catarina Miranda acusa Ana Duarte de desilusão. A cantora reage em direto a rumores de amizade

18:24
Depois de assistir a imagens, Ana Duarte esclarece de uma vez por todas se é ou não amiga de Miranda - Big Brother
08:10

Depois de assistir a imagens, Ana Duarte esclarece de uma vez por todas se é ou não amiga de Miranda

18:17
Inédito. Afonso Leitão mostra talento inesperado - Big Brother
03:44

Inédito. Afonso Leitão mostra talento inesperado

17:51
«Tu tens cara de quem beija um bocadinho…»: Afonso Leitão provoca Catarina Miranda - Big Brother
04:03

«Tu tens cara de quem beija um bocadinho…»: Afonso Leitão provoca Catarina Miranda

14:57
Inédito: Miranda vs Jéssica discutem por causa de Afonso, que fica do lado da ex - Big Brother
04:07

Inédito: Miranda vs Jéssica discutem por causa de Afonso, que fica do lado da ex

14:50
Catarina Miranda loucamente apaixonada: «Pensava que ia ficar sozinha mas voltei a apaixonar-me» - Big Brother
01:44

Catarina Miranda loucamente apaixonada: «Pensava que ia ficar sozinha mas voltei a apaixonar-me»

14:43
Jéssica em defesa de Ana Duarte contra Miranda - Big Brother
05:05

Jéssica em defesa de Ana Duarte contra Miranda

14:38
«Uma desilusão para mim»: Catarina Miranda não esquece Ana Duarte e conta tudo - Big Brother
02:42

«Uma desilusão para mim»: Catarina Miranda não esquece Ana Duarte e conta tudo

14:07
Imperdível! Afonso Leitão em picardias com Catarina Miranda: «Eu sei que vamos ficar juntos para sempre» - Big Brother
03:17

Imperdível! Afonso Leitão em picardias com Catarina Miranda: «Eu sei que vamos ficar juntos para sempre»

12:55
Do mercado para a Televisão: Jéssica Vieira surpreende e ensina concorrentes a amanhar peixe - Big Brother
11:00

Do mercado para a Televisão: Jéssica Vieira surpreende e ensina concorrentes a amanhar peixe

12:32
Concorrentes vestem-se a rigor e Afonso serve uma 'lambada' de peixe na cara de Miranda - Big Brother
01:03

Concorrentes vestem-se a rigor e Afonso serve uma 'lambada' de peixe na cara de Miranda

11:36
Surpresa: Jéssica tira uns boxers masculinos da cápsula do tempo e a história surpreende tudo e todos - Big Brother
02:40

Surpresa: Jéssica tira uns boxers masculinos da cápsula do tempo e a história surpreende tudo e todos

11:31
O incrível bolo que Kina ofereceu a Cristina Ferreira e deixou a apresentadora rendida: «Isto é uma obra de arte!» - Big Brother
08:38

O incrível bolo que Kina ofereceu a Cristina Ferreira e deixou a apresentadora rendida: «Isto é uma obra de arte!»

11:31
«Eu era gordinha, mas era feliz»: Jéssica Vieira faz viagem no tempo ao ver foto antiga - Big Brother
01:31

«Eu era gordinha, mas era feliz»: Jéssica Vieira faz viagem no tempo ao ver foto antiga

Lisa Schincariol reage de forma inusitada a comentários que envolvem o seu corpo

  Big Brother
  • Há 52 min
Lisa Schincariol reage de forma inusitada a comentários que envolvem o seu corpo - Big Brother

Lisa Schincariol reagiu com humor a comentários negativos sobre a sua forma física nas redes sociais.

Ao partilhar um vídeo nas redes sociais, Lisa Schincariol recebeu alguns comentários pouco simpáticos sobre a sua forma física. No entanto, a maneira como a ex-concorrente do Big Brother 2025 respondeu aos ataques foi totalmente inesperada e cheia de humor.

Em vez de se deixar afetar, Lisa decidiu reagir de forma descontraída e criativa. Publicou um vídeo no TikTok a comer sushi, ao som da música «Bola Rebola», de Tropkillaz, Anitta e J Balvin, mostrando que não se deixa abalar por comentários mal-intencionados.

A reação da jovem não passou despercebida aos fãs, que rapidamente encheram a caixa de comentários com mensagens de apoio e incentivo. Entre os elogios podia ler-se: «És e estás maravilhosa, querida», «Lisa, não ligues a esses comentários, tu és linda!!!» e «És um mulherão linda e jeitosa, só as frustradas vão ter uma opinião diferente.»

Veja o vídeo:

 

Entrou num Reality-show e agora está em estado grave após complicações no parto

Hoje às 10:02

O presente de sonho de qualquer mãe: Cristina Ferreira surpreendida pelo filho, Tiago

Ontem às 17:13
04:07

Inédito: Miranda vs Jéssica discutem por causa de Afonso, que fica do lado da ex

Hoje às 14:57

Em estado grave por complicações no parto: Antiga estrela de reality-show causa preocupação

Hoje às 10:10

Sensualidade e elegância: O look escolhido por Cristina Ferreira para entrar nos 48

8 set, 21:23
Daniela Santos dá mais um passo importante na vida com novo desafio

Há 28 min

Lisa Schincariol reage de forma inusitada a comentários que envolvem o seu corpo

Há 52 min

Bruno de Carvalho e Ana Duarte ficam virais nas redes sociais após gesto inusitado

Há 1h e 16min

Rosto da nova namorada de Nuno Brito é revelado e fãs relembram Lisa Schincariol

Há 2h e 52min

Com apenas dois meses de namoro, Leandro está noivo! Conheça a mulher que roubou o coração do cantor

Hoje às 17:47
02:24

Este beijo de Miranda a Afonso acabou de acontecer. E o sítio não podia ser mais inusitado

8 set, 12:45
05:06

O 'veneno' está servido! Jéssica e Miranda não deixam nada por dizer em jantar a duas: «Toca em feridas»

5 set, 19:38
04:20

Agarrada a Afonso, Catarina Miranda reage a foto de Jéssica: «Que nojo»

4 set, 09:56
02:04

Coração em pedaços! Miranda num pranto enquanto Afonso janta com Jéssica

29 ago, 09:33
05:19

Afonso Leitão enche Catarina Miranda de beijos para acabar com as lágrimas

29 ago, 08:12
03:37

Catarina Miranda deixa recado impiedoso a Afonso Leitão: «Nunca lhe daria o primeiro lugar»

8 set, 15:16
02:24

«Eu agora metia-me toda nua e...»: Após pedido de Afonso, Miranda riposta

8 set, 12:40
03:34

Catarina Miranda destrói a prova e ri de satisfação

4 set, 08:34
08:07

Descubra quem são os nomeados da próxima semana

1 set, 00:49
03:36

As imagens completas do difícil desafio secreto de Jéssica e Afonso que levou Catarina Miranda à loucura

28 ago, 22:29
Bruna Gomes abre o coração sobre luta contra a depressão e revela: "Não me sentia confortável"

Há 2h e 55min

Com companhia especial, Carolina Braga assume: "Amor da minha vida"

Há 3h e 40min

Miguel Vicente expõe ameaça que coloca filho em perigo: "O Duarte vai ser raptado"

Hoje às 15:59

Já viu onde e com quem esteve Diogo Bordin? Espreite as imagens!

Hoje às 12:50

Adriano Silva Martins desabafa: "Se digo algo menos simpático, já sou um vendido"

Hoje às 10:30
De Tony Carreira a Anselmo Ralph: Painel de luxo na gala final do Big Brother Verão

Ontem às 14:37

Final do Big Brother Verão: Concorrentes em choque com novidade de Maria Botelho Moniz

Ontem às 10:03

Maria Botelho Moniz anuncia novidade escaldante aos finalistas

8 set, 22:25

Vídeo de Maria Botelho Moniz a cantar já soma quase 1 milhão de visualizações

8 set, 16:32

O público grita por Maria Botelho Moniz e faz surpresa arrepiante à apresentadora

8 set, 16:01
Afonso Leitão declara-se à família e emociona todo o estúdio depois da Curva da Vida

8 set, 00:22

Afonso Leitão recorda palavras do progenitor: «Esta faca é para matar a vossa mãe»

8 set, 00:15

Afonso Leitão fala de Jéssica Vieira na Curva da Vida: «Fui muito feliz com ela»

8 set, 00:15

Afonso Leitão revela problema de saúde na Curva da Vida: «Tudo indicava que era um tumor maligno»

8 set, 00:14

Jéssica não esquece Afonso na Curva da Vida e lamenta: «Eu não queria isto»

1 set, 10:23
