Estão revelados os nomeados da semana! Lisa Shincariol utilizou o poder da troca e a casa tremeu

Depois de uma gala onde as emoções estiveram sempre à flor da pele, hoje os concorrentes conhecem quem fica em risco de sair esta semana. Na casa do Big Brother nada pode ser tomado como garantido, uma vez que o anfitrião está sempre pronto para surpreender os concorrentes.

No Especial do Big Brother, de dia 26 de maio de 2025, o soberano fez uma nova ronda de nomeações para desempatar os votos de domingo.

Carina Frias e Nuno Brito ficaram nomeados no desempate das nomeações. Lisa Schincariol, líder da semana, decidiu usar o poder da troca e salvou a Carina Frias de nomeações e nomeou Diogo Bordin: «A Carina não foi uma nomeação minha e o Diogo foi», justificou.

Diogo reagiu: «Até ontem, não. Mas pega-me de surpresa porque sempre tentei defender a Lisa... e ela na primeira oportunidade, retribuiu-me com nomeação. Acho que, neste ponto do jogo as pessoas estão a revelar-se».

«E se o Diogo tivesse sido frontal em relação à minha liderança em vez de dizer nas minhas costas... talvez não tivesse nomeado», atirou Lisa. «Eu vi as imagens, Diogo», acrescentou. Solange Tavares, Manuel Cavaco, Nuno Brito, Luís Gonçalves e Diogo Bordin são os nomeados da semana e precisam do apoio do público para garantir a permanência.

Os números dos nomeados do Big Brother 2025 , de hoje dia 12 de Maio, e que vão a votações para SALVAR, são os seguintes:

VOTAÇÃO PARA SALVAR:



DIOGO BORDIN – 761 20 20 05



MANUEL CAVACO - 761 20 20 12



SOLANGE TAVARES - 761 20 20 17



NUNO BRITO - 761 20 20 20



LUÍS GONÇALVES - 761 20 20 22

Quem vai conquistar o carinho dos telespectadores e escapar à expulsão no próximo domingo, e quem vai ser o próximo expulso. Acompanhe tudo no Big Brother e não deixe de votar no seu favorito!

