Lisa Schincariol revela quem são os cinco colegas que leva do Big Brother e um nome surpreendeu Cristina Ferreira

Lisa Schincariol esteve no Dois às 10 para a sua primeira grande entrevista após conquistar o terceiro lugar no Big Brother 2025. Com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a ex-concorrente abriu o coração e falou sobre os momentos marcantes da sua passagem pela casa mais vigiada do país.

Entre emoções e confidências, Lisa foi desafiada a escolher os cinco concorrentes que quer levar para a vida. Sem hesitar, nomeou Igor Rodriguez, Manuel Rodrigues, Luís Gonçalves, Carina Frias e Gonçalo Beja da Costa.

A última escolha surpreendeu Cristina Ferreira, que reagiu com um direto, para perceber o porquê da escolha. Recordando que Gonçalo esteve pouco tempo na casa. Lisa justificou a inclusão de Gonçalo com simplicidade e sensibilidade, confessando que, apesar do tempo reduzido, sentiu com ele uma boa ligação de amizade.

Durante a entrevista, Lisa Schincariol refletiu sobre os desafios superados no reality show, o crescimento pessoal que viveu ao longo do jogo e o impacto que a experiência teve na sua vida. Mostrou-se grata pelo carinho do público e deixou no ar que está pronta para novos projetos fora da casa.