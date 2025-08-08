Amor fora do Big Brother? A foto de Igor Rodríguez e Lisa Schincariol que comprova a proximidade

Lisa Schincariol e Igor Rodriguez conheceram-se no Big Brother Verão e a relação de amizade que criaram dentro da casa, continua cá fora. Aliás, os dois têm-se mostrado inseparáveis e não escondem a cumplicidade que os une.

Esta quarta-feira, 7 de agosto, Igor partilhou uma foto ao lado da amiga, que comprova mais uma vez que são inseparáveis.

Na imagem, divulgada nos stories do Instagram, Lisa e Igor surgem num restaurante, a fazer um brinde.

Veja aqui as imagens:

Desde que saíram do BB, não se largam: As fotos mais cúmplices de Lisa Schincariol e Igor Rodríguez

Lisa e Igor são vistos juntos em diferentes momentos de lazer. Seja num passeio descontraído até à praia, a saborear gelados ou a desfrutar de um almoço, os dois continuam a alimentar a curiosidade do público que acompanhou a sua ligação dentro da casa mais vigiada do País.

A cumplicidade que nasceu entre ambos durante o programa parece ter resistido ao fim do jogo, agora fortalecida fora das câmaras. Estes encontros frequentes têm levado muitos fãs a especular sobre um possível romance. No entanto, tanto Lisa como Igor mantêm-se firmes ao afirmar que entre eles existe apenas uma amizade verdadeira e sólida.

O reencontro fora do Big Brother está a consolidar-se como uma das relações mais comentadas desta edição.

Percorra a galeria e veja as fotografias dos dois juntos