Amor fora do Big Brother? A foto de Igor Rodríguez e Lisa Schincariol que comprova a proximidade

13:35
Passada, Kina 'despe-se' após provocações de Afonso e recebe aplauso da casa: «Poderosa!» - Big Brother
01:25

Passada, Kina 'despe-se' após provocações de Afonso e recebe aplauso da casa: «Poderosa!»

13:35
«Até estou mal disposta, acho que vou vomitar»: Kina completamente transtornada por causa de Afonso - Big Brother
01:25

«Até estou mal disposta, acho que vou vomitar»: Kina completamente transtornada por causa de Afonso

13:34
Depois de Bruno de Carvalho, também Kina abandona o almoço de nomeados após arrufo com Afonso - Big Brother
03:43

Depois de Bruno de Carvalho, também Kina abandona o almoço de nomeados após arrufo com Afonso

13:33
Como nunca o viu! Eduardo Ferreira dá murro na mesa no meio da gritaria: «Mas deixas-me falar ou não?» - Big Brother
04:36

Como nunca o viu! Eduardo Ferreira dá murro na mesa no meio da gritaria: «Mas deixas-me falar ou não?»

13:28
Tensão alta! Bruno de Carvalho abandona o almoço dos nomeados após provocação de Afonso: «Atrasado mental» - Big Brother
01:35

Tensão alta! Bruno de Carvalho abandona o almoço dos nomeados após provocação de Afonso: «Atrasado mental»

13:05
Surpresa! Intruso invade a casa e deixa Kina completamente arrepiada - Big Brother
01:00

Surpresa! Intruso invade a casa e deixa Kina completamente arrepiada

13:03
Temperaturas altas na Malveira! Ana Duarte mostra o lado mais sexy na piscina - Big Brother
01:11

Temperaturas altas na Malveira! Ana Duarte mostra o lado mais sexy na piscina

11:03
Discussão escala e Kina expõe tudo o que Catarina Miranda disse sobre Afonso Leitão: «Eu não sou mentirosa» - Big Brother
01:48

Discussão escala e Kina expõe tudo o que Catarina Miranda disse sobre Afonso Leitão: «Eu não sou mentirosa»

10:43
Kina e Catarina Miranda começam o dia a discutir: «Cala-te! Não fales para mim que eu não falo para ti» - Big Brother
03:28

Kina e Catarina Miranda começam o dia a discutir: «Cala-te! Não fales para mim que eu não falo para ti»

10:33
Juntinhos na cama! Foi assim que Catarina Miranda e Afonso Leitão começaram o dia - Big Brother
03:46

Juntinhos na cama! Foi assim que Catarina Miranda e Afonso Leitão começaram o dia

09:08
Que ousadia! Catarina Miranda dá banho a Afonso Leitão e acaba sem palavras: «Não consigo ver isto» - Big Brother
03:30

Que ousadia! Catarina Miranda dá banho a Afonso Leitão e acaba sem palavras: «Não consigo ver isto»

09:05
Viriato lança farpa à amiga Bruna: «Quem gosta de todos não gosta de ninguém!» - Big Brother
02:46

Viriato lança farpa à amiga Bruna: «Quem gosta de todos não gosta de ninguém!»

08:58
Kina e Afonso fazem as pazes... e até há lágrimas: «Acredito que ainda exista aquele menino de quem gosto muito» - Big Brother
01:36

Kina e Afonso fazem as pazes... e até há lágrimas: «Acredito que ainda exista aquele menino de quem gosto muito»

08:55
Danças sensuais e pernocas à mostra: Matrafonas invadem a casa e o momento é de ir às lágrimas - Big Brother
02:55

Danças sensuais e pernocas à mostra: Matrafonas invadem a casa e o momento é de ir às lágrimas

08:49
Será que há mesmo paixão? Afonso Leitão desafia Catarina Miranda a dar-lhe um beijo e o clima aquece! - Big Brother
01:31

Será que há mesmo paixão? Afonso Leitão desafia Catarina Miranda a dar-lhe um beijo e o clima aquece!

08:42
Pazes feitas? Nos braços um do outro, Afonso e Catarina Miranda trocam palavras sentidas (e surpreendentes) - Big Brother
01:04

Pazes feitas? Nos braços um do outro, Afonso e Catarina Miranda trocam palavras sentidas (e surpreendentes)

08:40
Aos gritos e chorosa, Catarina Miranda perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Vou cortar com ele e vou nomeá-lo» - Big Brother
03:32

Aos gritos e chorosa, Catarina Miranda perde as estribeiras com Afonso Leitão: «Vou cortar com ele e vou nomeá-lo»

08:34
Afonso Leitão faz revelações picantes da sua vida amorosa: «Combinei com quatro no mesmo sítio...» - Big Brother
03:01

Afonso Leitão faz revelações picantes da sua vida amorosa: «Combinei com quatro no mesmo sítio...»

08:29
Caos instala-se! Fábio Paim recebe ataque cerrado: «Aproveitas-te do estado em que estás» - Big Brother
04:10

Caos instala-se! Fábio Paim recebe ataque cerrado: «Aproveitas-te do estado em que estás»

08:19
«Se eu quisesse, tu ias ser minha»: Fábio Paim lança-se com tudo para cima de Jéssica - Big Brother
02:56

«Se eu quisesse, tu ias ser minha»: Fábio Paim lança-se com tudo para cima de Jéssica

08:14
Há futuro para Jéssica e Fábio Paim? Concorrente põe tudo em pratos limpos e leva farpa: «Já vi isto...» - Big Brother
02:42

Há futuro para Jéssica e Fábio Paim? Concorrente põe tudo em pratos limpos e leva farpa: «Já vi isto...»

22:53
Ana e Viriato fazem as pazes com apoio de Bruno de Carvalho «Só isso já maravilhoso» - Big Brother
20:57

Ana e Viriato fazem as pazes com apoio de Bruno de Carvalho «Só isso já maravilhoso»

22:16
Maria Botelho Moniz confronta Bruna e Viriato sobre discussão «Se há coisa que não sou é influenciável» - Big Brother
06:33

Maria Botelho Moniz confronta Bruna e Viriato sobre discussão «Se há coisa que não sou é influenciável»

22:11
A temperatura subiu! As fotografias mais ousadas e sexy dos concorrentes do Big Brother Verão - Big Brother

A temperatura subiu! As fotografias mais ousadas e sexy dos concorrentes do Big Brother Verão

22:07
Maria Botelho Moniz confronta Viriato sobre conflitos na casa «Não o faria» - Big Brother
07:47

Maria Botelho Moniz confronta Viriato sobre conflitos na casa «Não o faria»

Amor fora do Big Brother? A foto de Igor Rodríguez e Lisa Schincariol que comprova a proximidade
  • Big Brother
  • Há 2h e 42min

  • Big Brother
  • Há 2h e 42min
Amor fora do Big Brother? A foto de Igor Rodríguez e Lisa Schincariol que comprova a proximidade - Big Brother

Lisa Schincariol e Igor Rodríguez estão cada vez mais próximos.

Lisa Schincariol e Igor Rodriguez conheceram-se no Big Brother Verão e a relação de amizade que criaram dentro da casa, continua cá fora. Aliás, os dois têm-se mostrado inseparáveis e não escondem a cumplicidade que os une.

Esta quarta-feira, 7 de agosto, Igor partilhou uma foto ao lado da amiga, que comprova mais uma vez que são inseparáveis.

Na imagem, divulgada nos stories do Instagram, Lisa e Igor surgem num restaurante, a fazer um brinde. 

Veja aqui as imagens: 

 

Desde que saíram do BB, não se largam: As fotos mais cúmplices de Lisa Schincariol e Igor Rodríguez

Lisa e Igor são vistos juntos em diferentes momentos de lazer. Seja num passeio descontraído até à praia, a saborear gelados ou a desfrutar de um almoço, os dois continuam a alimentar a curiosidade do público que acompanhou a sua ligação dentro da casa mais vigiada do País.

A cumplicidade que nasceu entre ambos durante o programa parece ter resistido ao fim do jogo, agora fortalecida fora das câmaras. Estes encontros frequentes têm levado muitos fãs a especular sobre um possível romance. No entanto, tanto Lisa como Igor mantêm-se firmes ao afirmar que entre eles existe apenas uma amizade verdadeira e sólida.

O reencontro fora do Big Brother está a consolidar-se como uma das relações mais comentadas desta edição. 

Percorra a galeria e veja as fotografias dos dois juntos

