Igor Rodríguez e Lisa Schincariol namoram? Nova foto tem um detalhe que disparou os rumores

20:38
20:38
Jéssica Vieira revela a Afonso: «Rogo-te pragas!» - Big Brother
01:10

01:10

20:33
20:33
Jéssica Vieira abre o coração a Afonso: «Ver o que não quero, magoa-me. Desiludiste-me» - Big Brother
05:47

05:47

20:30
20:30
Jéssica Vieira e Afonso Leitão têm conversa profunda: «O meu calcanhar de Aquiles és tu» - Big Brother
04:14

04:14

20:17
20:17
Catarina Miranda declara-se a Afonso Leitão: «Eu não esperava encontrar-te» - Big Brother
05:49

05:49

20:16
20:16
Catarina Miranda em lágrimas por causa de Afonso: «Tu ainda gostas da Jéssica» - Big Brother
02:40

02:40

20:04
20:04
Bomba! Afonso assume sentimentos por Jéssica: «Nunca vai ser indiferente» - Big Brother
01:48

01:48

20:02
20:02
Lágrimas e malas feitas. Miranda quer desistir: «Porque é que toda a gente nos quer ver separados?»-»» - Big Brother
03:14

03:14

19:57
19:57
Mais um pontapé polémico no Big Brother Verão: entre gritos e insultos, há quem fale em «agressão» - Big Brother
05:55

05:55

19:53
19:53
Confronto entre Jéssica e Catarina aquece clima de tensão na casa «Amiga da onça» - Big Brother
05:51

05:51

19:47
19:47
Agressão? Mais um pontapé que deu que falar... desta vez na areia - Big Brother
05:54

05:54

19:35
19:35
Catarina Miranda não tem dúvidas em relação a Afonso «É obvio que estamos interessados um no outro» - Big Brother
02:27

02:27

19:28
19:28
Ciúmes de Catarina inflamam após aproximação entre o ex-casal Afonso e Jéssica - Big Brother
04:47

04:47

19:17
19:17
Jéssica perde as estribeiras com Miranda «É meu ex-namorado, fez parte da minha vida» e atira «Doente e tóxica» - Big Brother
01:36

01:36

19:16
19:16
Acusações de Viriato a Catarina elevam tensão e geram provocações na casa «Tens de te meter com gente do teu tamanho» - Big Brother
06:02

06:02

18:50
18:50
Farto da 'ex'? Afonso Leitão queixa-se Jéssica Vieira: «Já passou tanto tempo...» - Big Brother

Farto da 'ex'? Afonso Leitão queixa-se Jéssica Vieira: «Já passou tanto tempo...»

18:22
18:22
Discussão entre Catarina e Afonso aquece após desentendimento sobre tarefas «Sou uma escrava tua» - Big Brother
04:35

04:35

18:10
18:10
Desaparecimento de tabaco de Viriato acende nova guerra com Catarina «Vou-lhe ensinar como é que se brinca» - Big Brother
04:26

04:26

17:39
17:39
«Até sair daqui vai ser a minha maior fraqueza» Jéssica abre o coração com Ana - Big Brother
01:32

01:32

17:33
17:33
Afonso farto de Jéssica «Em todas as dinâmicas fala de mim... não fez mais nada ao longo de sete semanas?» - Big Brother
06:20

06:20

17:28
17:28
Lágrimas. Bruna emociona-se e tece vários elogios ao Big Brother «Não é graxa» - Big Brother
05:50

05:50

17:22
17:22
Kina elogia colegas... mas não perde tempo e lança farpas a Miranda. Veja o momento - Big Brother
04:54

04:54

17:05
17:05
Ana confessa que desiludiu alguém... e foi a si própria - Big Brother
03:44

03:44

16:57
16:57
Catarina fala das saídas polémicas da casa: Bruno, Daniela Santos, Daniela Ventura e João Oliveira - Big Brother
02:56

02:56

16:03
16:03
Kina desabafa com Ana e Bruna «eu nunca vi nesta casa uma sacanagem tão grande» - Big Brother
03:10

03:10

15:34
15:34
Jéssica imita colega e fala para as câmaras a expor atitudes de Catarina Miranda - Big Brother
04:17

Jéssica imita colega e fala para as câmaras a expor atitudes de Catarina Miranda

Igor Rodríguez e Lisa Schincariol namoram? Nova foto tem um detalhe que disparou os rumores
Big Brother
Há 1h e 44min

  • Big Brother
  • Há 1h e 44min
Igor Rodríguez e Lisa Schincariol namoram? Nova foto tem um detalhe que disparou os rumores - Big Brother

Lisa Schincariol e Igor Rodríguez partilharam uma imagem e há um pormenor que não passou despecebido. Saiba porquê.

Igor Rodríguez e Lisa Schincariol conheceram-se no Big Brother Verão e a relação de amizade que criaram dentro da casa, continua cá fora. Aliás, os dois têm-se mostrado inseparáveis e não escondem a cumplicidade que os une.

Esta quarta-feira, 13 de agosto, Igor partilhou uma foto ao lado da amiga, que comprova mais uma vez que são inseparáveis (e levantou suspeitas de um possível romance entre os dois). 

Na imagem em questão, Igor Rodríguez e Lisa Schincariol surgem muito próximos, dentro de um carro. Ao registo fotográfico, partilhado por ambos, acrescentaram um emoji em forma de coração com uma seta do cupido. 

Veja aqui a fotografia em questão:

 

