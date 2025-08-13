Igor Rodríguez e Lisa Schincariol namoram? Nova foto tem um detalhe que disparou os rumores

Igor Rodríguez e Lisa Schincariol conheceram-se no Big Brother Verão e a relação de amizade que criaram dentro da casa, continua cá fora. Aliás, os dois têm-se mostrado inseparáveis e não escondem a cumplicidade que os une.

Esta quarta-feira, 13 de agosto, Igor partilhou uma foto ao lado da amiga, que comprova mais uma vez que são inseparáveis (e levantou suspeitas de um possível romance entre os dois).

Na imagem em questão, Igor Rodríguez e Lisa Schincariol surgem muito próximos, dentro de um carro. Ao registo fotográfico, partilhado por ambos, acrescentaram um emoji em forma de coração com uma seta do cupido.

Veja aqui a fotografia em questão: