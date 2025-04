Lisa surpreende com confissão sobre ex-concorrente: «Mandou-me uma mensagem a agradecer-me»

No Big Brother, os concorrentes juntaram-se no jardim para conversar acerca dos mais diversos temas. Em conversa, surgiu o tema de antigas edições do formato, em especial, a edição que viu Inês Morais a levar o prémio de grande vencedora. Recorde-se que Inês Morais foi coroada a grande vencedora do Big Brother 2024 e, também, do Secret Story - Desafio Final.

Lisa Schincariol assumiu ser fã da ex-concorrente, tendo contribuído, diversas vezes, para que fosse a vencedora. Lisa, uma grande admiradora do jogo de Inês Morais, era presença assídua nas páginas de fãs da ex-concorrente, entrando nas "vaquinhas" de apoio. A concorrente disse, ainda, que Inês Morais fez questão de lhe agradecer todo o apoio. Na conversa revelou que, no fim do programa, recebeu uma mensagem de agradecimento. Os colegas com quem falava riram-se da situação, no entanto Lisa abriu o coração e mostrou a sua admiração pela ex-concorrente e vencedora do Big Brother.

Lisa Schincariol afirmou conhecer a ex-concorrente ainda antes da sua entrada na casa mais vigiada do país, sendo que ambas são naturais de Viseu. A concorrente assumiu ser forte admiradora da personalidade de Inês, afirmando que já era assim desde o secundário. Lisa admitiu que a vencedora do Big Brother sempre teve essa postura 'aguerrida', ainda que perceba que a entrada na casa possa ter exponenciado essa sua característica.