O que liga esta concorrente do novo Big Brother a Inês Morais, a última grande vencedora?

Lisa Schincariol é uma das novas concorrentes do Big Brother 2025. E tem algo em comum com Inês Morais, a grande vencedora do Secret Story – Desafio Final, mas também do Big Brother 2024. As duas partilham uma pequena curiosidade. Ambas nasceram em Viseu.

Aliás, Lisa Schincariol e Inês Morais seguem-se mutuamente nas redes sociais e terão estudado juntas.

Lisa nasceu em Viseu, mas vive atualmente na Póvoa de Varzim. Licenciou-se em Direito e está a estagiar num escritório de advogados. Trabalha numa loja de roupa e acessórios, mas o sonho é seguir carreira na área jurídica. Tem raízes italianas e cresceu numa família empreendedora ligada ao setor das gelatarias.

Solteira desde dezembro, após o fim de uma relação de cinco anos, Lisa Schincariol garante que está pronta para novos desafios. Define-se como perspicaz, divertida e competitiva. Diz o que pensa, sem medo de se posicionar, mas sempre com educação.

Entrou no Big Brother 2025 para testar os seus limites, viver uma experiência única e mostrar a sua personalidade forte, sem filtros.

