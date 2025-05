Exclusivo APP TVI Reality: Lisa Schincariol acusa Manuel Cavaco de ser influenciável... e Solange Tavares é metida ao barulho

No jardim da casa do Big Brother, Manuel Cavaco parece continuar chateado com a Lisa Schincariol por esta ter utilizado o Poder da Troca para nomear Diogo Bordin e para salvar Carina Frias, piorando, no seu entender, as probabilidades de Manuel Cavaco conseguir salvar-se.

Lisa Schincariol não entende como é que o colega está chateado com ela, quando quem o nomeou foi Solange Tavares, que assiste à conversa entre os dois. A líder da casa acusa-o de ser influenciável e culpa Solange por esta postura do jovem de Alfragide.

Chateada, Solange acaba por abandonar o jardim. Mais tarde, no quarto, em jeito de fofoca, a açoreana conta a Carolina Braga tudo o que aconteceu e esta dá um raspanete a Manuel Cavaco por ser tão brando nas respostas que deu a Lisa Schincariol.

Veja o vídeo na nossa APP TVI Reality, na secção 'Vídeo do dia'.

Descarregue para Android ou IOS.