Como nunca a viu: Lisa Schincariol chega ao limite e desfaz-se em lágrimas nos braços de Manuel Rodrigues

Lisa Schincariol isolou-se no jardim com Manuel Rodrigues e revelou todas as suas preocupações. A concorrente assumiu estar chateada com o colega após o desentendimento. Lisa admitiu sentir-se preocupada com a imagem que passa para o exterior da casa, revelando que pode não ser aquilo que na realidade é.

Lisa Schincariol assumiu que, embora, e por vezes, pareça um pouco arrogante, nunca foi por mal. A concorrente admitiu que a sua postura pode ser mal entendida na casa, e que apenas 'rebenta' quando se sente provocada. No desabafo com Manuel Rodrigues, a concorrente disse que podia ser vista como a 'má da fita' tendo em conta os confrontos dos quais foi protagonista. Lisa Schinariol recordou as acesas trocas de palavras com Igor Rodriguez, e que as mesmas a podem prejudicar. No entanto, apontou para o facto de considerar o mesmo como um irmão mais novo sendo, por isso, fácil de chegar ao limite com o concorrente.

A concorrente isolou-se com Manuel Rodrigues e quis esclarecer o seu desentendido. Lisa Schincariol disse que tem tendência para proteger os amigos e, em confrontos, já protegeu Manuel Rodrigues, daí não entender as suas atitudes. A concorrente revelou, ainda, que preserva muito esta amizade, desabando em lágrimas com o medo que seja apenas 'jogo'. O concorrente abraçou, de imediato, a colega assegurando-a de que a sua relação ultrapassa o programa e, por isso, pode estar descansada.