A verdade sobre Lisa Shincariol e Nuno Brito finalmente revelada. E vem de alguém muito próximo

Redes sociais ao rubro: As suspeitas de um passado comum entre os dois concorrentes têm gerado reações intensas online. À medida que se aproxima mais uma expulsão no Big Brother 2025, o Dois às 10, da TVI, recebeu novamente familiares e amigos dos nomeados para uma conversa conduzida por Cláudio Ramos. Esta quinta-feira, 24 de abril, foi a vez de Débora, amiga íntima de Lisa Schincariol, marcar presença e comentar um dos temas mais comentados fora da casa. Nos últimos dias, surgiram rumores sobre uma suposta ligação prévia entre Lisa Schincariol e Nuno Brito. Alguns espectadores acreditam que os dois já se conheceriam antes do início do programa. No entanto, Débora fez questão de negar essas suposições em direto, esclarecendo a situação: «Não sei o que é que vai acontecer com o Nuno, eu gostava de esclarecer que a Lisa e o Nuno não se conhecem de cá de fora mesmo». «As pessoas dizem isso por causa de uma conversa que a Lisa teve em que alguém estava a dizer: ‘Ainda vais ter aqui alguma coisa com o Nuno, uma relação’ e ela disse: ‘Se não deu lá fora, também não vai dar aqui’» explicou.

A amiga de Lisa fez ainda questão de contextualizar melhor a frase que gerou a polémica, referindo que tudo não passou de um mal-entendido: «No meu entender, ela quis dizer que teve uma relação de cinco anos que não funcionou, que não estava por aí virada, não deu lá fora, não estava preparada, também não é aqui que vai dar. E as pessoas levaram para outro lado, mas eles não se conheciam de todo.»

A casa do Big Brother 2025 está a ferver, mas nem sempre pelas piores razões. Neste caso, Lisa Shincariol e Nuno Brito fizeram subir a temperatura, numa altura em que estão mais próximos do que nunca.

Na noite desta sexta-feira, 18 de abril, os concorrentes protagonizaram mais um episódio de grande cumplicidade. Lisa ajudou Nuno a despir-se antes de se dirigirem juntos para uma cama de solteiro, onde se deitaram em conchinha, muito agarradinhos. O ambiente na casa era tranquilo, mas a proximidade entre os dois não passou despercebida às câmaras – nem aos colegas.

Esta não foi, contudo, a primeira noite em que partilharam o mesmo espaço. Já no dia anterior, Lisa e Nuno tinham dormido juntos numa cama de casal, também em conchinha. A química entre os dois é evidente, e os pequenos gestos de carinho sucedem-se.

Durante um desses momentos mais íntimos, Nuno chegou mesmo a sussurrar ao ouvido de Lisa: "Gosto do teu cheiro." A frase, simples mas carregada de intenção, mostra o crescente laço entre os dois concorrentes, deixando no ar a possibilidade de um romance dentro da casa mais vigiada do País.

