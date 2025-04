Carolina e Diogo não são os únicos a beijarem-se… Lisa e Nuno deixam-se levar e o inesperado acontece

Já não se escondem: Carolina Braga e Diogo Bordin cedem ao amor e dão beijo apaixonado. As imagens do momento aqui

O amor está no ar na casa do Big Brother. Ontem, isolados dos colegas, Diogo Bordin e Carolina Braga trocaram um beijo apaixonado. Mais tarde, no jardim, os colegas acabaram por se beijar à frente dos colegas, o que causou o alvoroço. Durante o Especial, conduzido por Cláudio Ramos, os concorrentes foram surpreendidos com um novo beijo na casa e, desta vez, não foi Carolina Braga e Diogo Bordin. A 'brincadeira' dos beijos no jardim teve mais um capítulo, após o beijo de Diogo e Carolina à frente dos colegas, Lisa Schincariol e Nuno Brito foram também desafiados a trocar um beijo. Os concorrentes não se recataram e acabaram por se beijar, o que levou os colegas ao êxtase.

Lisa Schincariol e Nuno Brito têm se mostrado cada vez mais próximos, chegando mesmo a partilhar cama. Os momentos de carinho entre os concorrentes não passam despercebidos aos colegas que, ao verem Carolina e Diogo a protagonizarem um beijo apaixonado, 'picaram' os colegas para fazerem o mesmo. Lisa e Nuno cederam à pressão e, em jeito de brincadeira, acabaram por trocar um beijo. Os colegas, surpreendidos, não esconderam a emoção aos ver o momento que, para além de carinhoso, assinalou o primeiro beijo trocado pelos concorrentes.

No entanto, nem todos os concorrentes olham para estes beijos da mesma forma. Nas imagens, viu-se ainda Luís Gonçalves, Carina Frias e Adrielle Peixoto a comentar estes beijos e duvidar dos sentimentos dos mesmos. Em conversa, os concorrentes apontam para uma possível 'falsa' proximidade que lhes poderá trazer benefícios no jogo. Os concorrentes não acreditam na cumplicidade destes 'casalinhos' e denunciam como estratégia de jogo. Incrédula com as imagens, Carolina Braga não se ficou e, para calar os colegas, decidiu beijar Diogo em direto.