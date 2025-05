Choque total: Lisa Schincariol recebe avião da família com aviso acerca de Nuno Brito

Durante a manhã de hoje, dia 11 de maio, a casa do Big Brother foi palco de mais um momento surpreendente. Lisa Schincariol recebeu uma mensagem aérea enviada pela família e pelos melhores amigos, com um conselho claro que pode colocar à prova a relação que tem vindo a construir com Nuno Brito.

A relação entre Lisa Schincariol e Nuno Brito tem sido tudo menos fácil. Os concorrentes nunca esconderam a proximidade, no entanto a divergência de opiniões em vários campos já os levou a acesas discussões. Ambos não escondem o carinho que nutrem um pelo outro e a relação começa a encher as medidas aos companheiros de casa e aos espetadores. Esta semana, Lisa Schincariol e Nuno Brito protagonizaram momentos de derreter o coração, mostrando que a sua relação está a tomar rumo.

No entanto, no exterior da casa, as coisas não correm como no interior. Lisa Schincariol e Nuno Brito têm dado muito que falar dentro e fora da casa do Big Brother. Nos bastidores de uma gala, Isabel, a mãe da concorrente da Póvoa de Varzim, comentou a relação da filha com o personal trainer e não poupou nas críticas. A mãe da concorrente não escondeu que gostava de ver a filha a 'jogar' sozinha, afastando-se de Nuno.

Durante a manhã de hoje, os familiares e amigos da concorrente voltaram a manifestar-se, desta vez através de uma mensagem que sobrevoou a casa mais vigiada do país. A faixa, visível no céu por todos os concorrentes, dizia: “Lisa, brilha sozinha ❤️ Família e melhores amigos”. Uma frase curta, mas carregada de intenção, que sugere que Lisa deve focar-se no seu percurso individual no jogo — e não tanto na ligação afetiva que tem desenvolvido com o colega.

Lisa Schincariol não escondeu a preocupação depois deste 'aviso' e ficou num modo pensativo, sendo sugerida pelos colegas que revelasse a mensagem a Nuno Brito.