De costas voltadas? Sem medos, Lisa Schincariol é sincera com Nuno Brito: «Sinto-me desconfortável...»

Durante a tarde, enquanto os concorrentes usufruíam do bom tempo que se fazia sentir na casa do Big Brother, Lisa Schincariol aproveitou para esclarecer uns assuntos pendentes com Nuno Brito. A concorrente não se escondeu e revelou aquilo que a incomodava.

A relação entre Lisa Schincariol e Nuno Brito tem dado muito que falar uma vez que, nos últimos dias, tem sido como uma verdadeira 'novela'. Os colegas têm revelado muita cumplicidade, partilhando vários momentos de carinho e até beijos, no entanto, a sua relação parece ter esfriado.

Numa conversa a sós e íntima, Lisa e Nuno decidiram ter uma conversa franca sobre a dinâmica entre ambos e o que já viveram na casa. Nuno não escondeu as suas dúvidas quanto à compatibilidade com a colega: «Claramente não somos compatíveis, nota-se isso… Desde sempre, e acho que estamos a empurrar coisas que não valem a pena.»

O concorrente, ainda que admita que gosta da proximidade com Lisa, sente que não pode continuar a desenvolver esta relação. As palavras do colega fizeram com que Lisa se questionasse e, durante a tarde de hoje, encostou Nuno às cordas.

Lisa Schincariol sentou-se com Nuno Brito e revelou aquilo que a incomodava. A sós, a concorrente assumiu não entender o porquê do afastamento de Nuno, uma vez que vinham a desenvolver uma sólida relação de proximidade. Nuno Brito admitiu que este distanciamento é algo necessário para uma melhor convivência entre ambos dentro da casa e, por isso, reforçou que a sua relação deve mudar de moldes. Lisa assumiu não se sentir confortável com isto, o que desencadeou uma acesa discussão.