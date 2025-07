Depois de assistir a imagens de Nuno Brito, Lisa Schincariol reage: «Quero deixar esclarecido que...»

Lisa Schincariol marcou presença no Dois às 10 para a sua primeira grande entrevista após o final do Big Brother 2025. Numa conversa franca com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos, a terceira classificada da edição falou sobre a sua experiência no jogo, incluindo a curta relação que manteve com Nuno Brito dentro da casa.

Depois de assistir a algumas imagens do ex-colega, Lisa fez questão de esclarecer um boato que circulou cá fora. «Em primeiro lugar quero deixar esclarecido que...» começou por dizer a advogada, para explicar que não conhecia o Nuno cá de fora. Apenas perceberam que já frequentaram os mesmo sítios, no passado.

A ex-concorrente do Big Brother 2025 foi ainda mais direta ao revelar que não pretende manter contacto com Nuno Brito agora que o programa terminou: «Quando vim cá para fora vi mais imagens... por isso não faço questão», afirmou, dando a entender que houve comportamentos dele que a levaram a mudar de opinião.

Apesar de ter existido alguma proximidade entre os dois durante o reality show, Lisa deixou claro que esse capítulo está encerrado e que prefere seguir em frente, focada em si e nos seus objetivos fora da casa.

Veja a conversa aqui: