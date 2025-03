Exclusivo APP TVI Reality - Nuno Brito faz acusações sobre Lisa Schincariol: «Sinto uma atitude de superioridade»

Já no início da madrugada, as dinâmicas dentro da Casa do Big Brother voltaram a aquecer, com Lisa no centro das atenções.

Dinis sugeriu que a nova concorrente é a protegida de Carolina, questionando se a aproximação entre ambas será genuína ou motivada por interesses. Nuno, por sua vez, afirmou que Lisa trata os outros com desdém, assumindo uma atitude de superioridade «como se caminhasse sobre a água».

Enquanto isso, no Armazém, Igor e Leonardo acreditam ter potencial para integrar a Casa principal, contando com o apoio de Nuno, Dinis, Gonçalo e Sara.

Igor admitiu que está curioso para conhecer melhor Sara, elogiando a sua simpatia e beleza.

De volta à Casa, Nuno revelou estar incomodado com o excesso de confiança de alguns concorrentes, nomeadamente Mariana, e afirmou que pretende impor limites a certas brincadeiras.

As tensões e estratégias continuam a marcar o jogo no Big Brother, com os concorrentes atentos a cada movimento dentro da Casa.

