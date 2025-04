Lisa Shincariol faz revelações imperdíveis sobre proximidade a Nuno Brito e esclarece: Houve ou não beijo?

Já se beijaram? Carolina Braga faz a pergunta que todos querem saber!

A casa do Big Brother 2025 está a ferver, mas nem sempre pelas piores razões. O amor está no ar! Neste caso, Lisa Shincariol e Nuno Brito têm feito subir a temperatura, numa altura em que estão mais próximos do que nunca.

Neste contexto, almoço do líder deu que falar. Manuel Cavaco, atual líder da casa mais vigiada do país, convidou Manuel Rodrigues, Carolina Braga e Lisa Shincariol para partilharem a refeição especial — mas o ambiente rapidamente ficou mais tenso e caloroso do que descontraído. Durante o momento, Lisa Shincariol foi pressionada pelos colegas a falar abertamente sobre os seus sentimentos por Nuno Brito. Carolina Braga não perdeu tempo e lançou a pergunta direta: «Já houve beijo?» Lisa respondeu com firmeza: «Nunca aconteceu nada entre nós.»

Ainda assim, a curiosidade manteve-se e Carolina Braga insistiu: «Mas estás confortável com esta situação, com isto ser tema de conversa?» Lisa garantiu estar tranquila e afirmou que só lhe importa o que a família pensa. Apesar da tensão inicial, o ambiente acabou por se tornar mais leve. Carolina Braga soltou um comentário entre risos: «Eu acho que ficam super queridos.» A concorrente revelou ainda que desde o início percebeu uma forte química entre os dois e que pensou logo no inicio que a Lisa queria partilhar a cama com Nuno Brito.

A conversa gerou várias reações entre os telespectadores e promete dar que falar nos próximos dias. Resta saber se este «romance por confirmar» terá novos capítulos na casa do Big Brother.

