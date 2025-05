Mãe de Lisa Schincariol contra relação com Nuno Brito. As declarações explosivas

Lisa Schincariol e Nuno Brito têm dado muito que falar dentro e fora da casa do Big Brother. Nos bastidores da última gala, Isabel, a mãe da concorrente da Póvoa de Varzim, comentou a relação da filha com o personal trainer e não poupou nas críticas.

«Uma palhaçada, uma autêntica palhaçada. De início, quando a Lisa estava no armazém, o Nuno disse umas palavras sobre a Lisa que, logo à partida, eu não gostei. Julgar a minha filha sem a conhecer, sem tão pouco falar com ela. Não acho piada nenhuma à relação dele com a minha filha», começou por dizer.

Isabel confidenciou que, se pudesse aconselhar Lisa, diria para esta se afastar de Nuno. Acrescentou ainda que acredita que o concorrente está a brincar com os sentimentos da filha: «Dava-lhe um conselho bom: para sair da vida dela. Ela sozinha, sem o Nuno. Eu sei que, neste momento, o Nuno está a brincar com a Lisa. Pelas conversas que teve anteriormente. A minha Lisa deve sentir alguma coisa por ele. O quê? Não sei. Amor não digo, mas alguma coisa ela deve sentir por ele.»

Os ciúmes que Nuno tem sentido da relação que Lisa tem com Luís Gonçalves também foram tema de conversa e Isabel garantiu que se trata apenas de uma boa amizade. «O Luís tem um carinho pela Lisa, nada mais do que isso. Acho que gostam um do outro, mas pura e simplesmente amizade. Nada mais do que amizade», adiantou.

Comentadores aplaudem mãe de Lisa

As declarações polémicas da mãe de Lisa Schincariol foram exibidas no Diário do Big Brother de 5 de maio e, em estúdio, os comentadores João Ricardo e Susana Dias Ramos aplaudiram a opinião de Isabel. «Dona Isabel, falou tudo! Bato palmas», afirmou a psicóloga. «Isto é só sinal que a mãe da Lisa está a ver muito daquilo que nós também vemos e que não existe aqui nenhuma perseguição ao Nuno. Se a mãe da Lisa vê isto, obviamente que nós também vemos. Eu não percebo o Nuno. O Nuno tem de ter um arcaboiço gigante para mentir, para voltar atrás. Aquilo que ele diz, que nunca vai condicionar a Lisa, já condicionou. Estou muito curioso para perceber como o Nuno se vai comportar nos próximos capítulos», anuiu o ex-concorrente do Secret Story.

