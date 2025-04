Nuno Brito puxa travão e «acaba» com Lisa Schincariol: «Não somos compatíveis»

Fim de relação? : Entre desabafos e tensões, Nuno Brito confessa a Lisa Shincariol que sente falta de compatibilidade e critica atitudes da colega. Saiba tudo o que aconteceu aqui.

Lisa Schincariol de 27 anos e Nuno Brito de 37 anos, têm dado que falar dentro da casa do Big Brother 2025. Nos últimos dias, os dois concorrentes têm-se mostrado cada vez mais próximos, com momentos de carinho que não passaram despercebidos aos colegas nem ao público. Porém, esta tarde o ambiente ficou mais «frio» e tenso.

Conversa séria no jardim: Nuno e Lisa desabafam sobre a relação

Num momento calmo no jardim, Lisa e Nuno decidiram ter uma conversa franca sobre a dinâmica entre ambos e o que já viveram na casa. Nuno não escondeu as suas dúvidas quanto à compatibilidade com a colega: «Claramente não somos compatíveis, nota-se isso… Desde sempre, e acho que estamos a empurrar coisas que não valem a pena.»

Lisa questionou o motivo dessa conclusão, ao que Nuno respondeu: «Porque tens a tua forma de ser e estar que é bastante diferente da minha. És muito desligada das coisas (…) Nunca te trataria mal e respostas como aquelas que às vezes já me deste, mesmo estando bem, eu acho que não são corretas.»

O concorrente ainda criticou algumas atitudes da colega: «Não acho que seja correto levantares-te, dizeres 'não tenho paciência' e ires embora. E fazer isso para toda a gente ver. Era incapaz de te tratar mal, independentemente de quem seja. Tu não sabes o que é que se passa na minha cabeça, e eu disse: não tem nada a ver contigo.»

Lisa respondeu a explicar que muitas das suas atitudes foram em tom de brincadeira e garantiu que tem dado espaço ao colega. No entanto, riu-se durante a conversa, o que levou Nuno a mostrar sinais de irritação. Apesar do desabafo intenso, o momento acabou com um gesto de proximidade: Lisa e Nuno deram um abraço longo, que, por agora, parece ter apaziguado as tensões.

