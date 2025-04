Primeiros sinais de romance? Nuno e Lisa vivem momento íntimo na casa: «Primeiro beijinho que vais ter...»

Ninguém esperava: Nuno Brito e Lisa Shincariol muito perto do primeiro beijo do Big Brother. As imagens não mentem

No Big Brother, Nuno Brito e Lisa Schincariol mostram-se cada vez mais cúmplices. Numa conversa privada, o concorrente 'pica' a colega ao mencionar que vários homens da casa gostariam de lhe dar um 'beijinho'. Nuno recordou a brincadeira de Micael Miquelino e aproveitou para brincar com a colega.

Nesta conversa em jeito de brincadeira, Nuno Brito afirmou que que seria o único beijo que a concorrente teria dentro da casa.

«Aproveita que aqui dentro é o único beijinho que vais ter», atirou o concorrente para a amiga.

Será que o tão desejado beijo irá acontecer em breve? Já houve tentativas...

Os dois concorrentes, que no início se davam muito mal, quase se beijaram no dia 11 de abril. Tudo aconteceu no jardim, durante uma brincadeira motivada por Solange Tavares, Carolina Braga e Igor Rodriguez que faziam as vozes de Nuno e Lisa e os dois concorrentes tinham de fazer o que era dito.

Isto fez com que se aproximassem bastante, chegando mesmo ao ponto de quase darem um beijo na boca. No meio da 'encenação', acabaram por dar beijos no pescoço e abraços tímidos.

Nuno Brito e Lisa Schincariol protagonizaram uma conversa no jardim, onde, a falar baixinho, abordaram a relação entre os dois e tentaram compreender o que estava por trás dos sentimentos de afastamento. Lisa, curiosa e visivelmente incomodada, perguntou a Nuno o que a levou a ouvir dele que ele queria «distância». Nuno, por sua vez, explicou que sentia uma grande indiferença por parte de Lisa, e que ela não lhe dava a mesma abertura e proximidade que demonstra com Igor. «Sinto de ti uma indiferença muito grande. Não me dás abertura para te tocar como dás ao Igor», explicou Nuno.

Lisa, tentando compreender melhor o que estava a acontecer, respondeu: «Mas o que é que eu fiz hoje?», visivelmente confusa e querendo entender onde poderia ter falhado. Nuno continuou por dizer que não sentia espaço para gestos de carinho e que não ia forçar Lisa a nada, reafirmando que já tinha tentado várias vezes sem sucesso. «Não vou estar a obrigar-te a nada», disse ele.

A conversa teve outro momento de tensão quando Lisa, um pouco frustrada, comentou: «Vim aqui fumar um cigarro contigo e tu dizes ‘estou aqui, mas vou-me embora’? Isso é ridículo.» Nuno, tentando se explicar, afirmou que não queria «fazer essas figuras», o que deixou Lisa ainda mais confusa. «Que papel?», perguntou ela, sem entender muito bem a que ele se referia.

Já mais tarde, a conversa seguiu com o tom mais descontraído, mas ainda com algumas palavras trocadas. Nuno, estalando os dedos, comentou: «Preferes criticar do que entender as coisas». Lisa, sempre em busca de clareza, continuou a questionar o que se passava.

Com esta troca de palavras, os dois tentaram encontrar um ponto de equilíbrio. Apesar dos mal-entendidos e das diferenças, a conversa mostra que estão mais abertos a tentar entender o que cada um sente. Fica a dúvida: estariam eles mais próximos do que nunca ou ainda há muitas questões a resolver?