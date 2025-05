Desconfiança após salvação: Lisa Shincariol expõe possível teoria no jogo de Luís Gonçalves

Lisa Schincariol lança farpas e questiona lealdades : A concorrente levanta suspeitas sobre os aliados de Luís Gonçalves e fala em teorias de jogo.

Momento tenso na casa : Luís afirma que já viu Lisa “a berrar”, deixando-a surpreendida e visivelmente incomodada.

Jogo ou afinidade?: Lisa critica a defesa contínua de antigos aliados, como Adrielle Peixoto e gera confusão.

Durante a manhã desta terça-feira, o ambiente aqueceu na casa do Big Brother quando Lisa Schincariol confrontou Luís Gonçalves com dúvidas sobre os concorrentes que o rodeiam: «Foste o primeiro salvo, não faz sentido nenhum (...) A pessoa que tinhas mais próxima não foi salva».

Lisa apontou ainda que Luís não tem de defender sempre os seus aliados, como por exemplo Adrielle Peixoto, que já foi expulsa do programa. O momento mais tenso surgiu quando, os dois concorrentes abordaram as personalidades um do outro dentro da casa, Lisa atirou: «Já me viste a berrar com alguém aqui dentro?» recebeu um inesperado «sim claro» de Luís, deixando-a visivelmente em choque.

Luís Gonçalves foi salvo em primeiro lugar, com uma percentagem esmagadora dos votos para salvar. O ex-fuzileiro recebeu 71% dos votos, o que deixou o rival Nuno Brito em choque. Nuno não conseguiu esconder a cara de espanto, assim como os restantes colegas. Carina, Érica, Igor e Nuno continuam a votos e um deles está em risco e vai abandonar a casa mais vigiada do País no próximo domingo.

Depois da salvação, que decorreu durante o Especial do Big Brother, Solange Tavares, Diogo Bordin e Manuel Rodrigues reuniram-se no jardim para falar sobre o tema e admitem que o colega mudou drasticamente de comportamento após a saída de Adrielle Peixoto. Admitem até estarem a gostar mais deste "novo Luís".

«Depois de a Adrielle sair, ele deixou de se meter em coisas que o complicavam. A Adrielle comprometia-o. Talvez a saída da Adrielle tenha sido exatamente por isso: para ajudar o Luís», confessou Diogo Bordin. «Ele só fazia certo tipo de coisas quando a Adrielle estava a dormir já. Ela condicionava-o mesmo. Eu sinto que, comigo, ele mudou. Mudou completamente comigo, sinto que é outra pessoa. Eu brinco, ele brinca. (...) Mas eu sempre lhe disse que ele era boa pessoa. E tinha razão porque ele é, e é super divertido», acrescentou Solange Tavares.

Quem ficou desagradado com a salvação de Luís Gonçalves foi o rival Nuno Brito, que continua a nomeações e em risco de sair no próximo domingo. Também no jardim, o personal trainer desabafou com Lisa Schincariol, assumindo-se perdido no jogo. «Estou aqui com algumas ideias... está tudo muito estranho», disse, visivelmente abatido. «Mas tu não sabes as percentagens, pode ter sido uma coisa mínima», refletiu Lisa.

A tristeza de Nuno Brito foi notada pelos colegas da casa. Solange Tavares comentou a situação com Manuel Rodrigues e Diogo Bordin. «O Nuno ficou mesmo chateado, ficou mesmo sentido», referiu. «Esta é a confirmação de que o Luís é muito forte», adiantou Diogo Bordin.

Solange Tavares enche Luís Gonçalves de elogios

Durante o Especial, e ainda antes de se saber quem foi o primeiro salvo, Cláudio Ramos questionou Solange Tavares sobre o impacto que a saída de Adrielle Peixoto teve na postura de Luís Gonçalves. A concorrente não se conteve nos elogios.

«Sempre disse que, se a Adrielle saísse, o Luís ia manter-se bem, ou melhor. Eu acho que ele está mil vezes melhor com a saída da Adrielle, acho que ele melhorou. O Luís está muito melhor, sem a Adrielle é cem vezes melhor. Ele não tem de a proteger, não tem de ir contra ninguém por coisas que a Adrielle dizia e ele tentava protegê-la. Agora estou a ver o outro lado, ele tem um lado muito divertido. Desde que fomos para o quarto amarelo, temos visto um outro lado do Luís, muito melhor do que o que vimos nas outras semanas», referiu.

Luís Gonçalves não escondeu a felicidade ao ouvir as palavras da colega e até lhe agradeceu.

