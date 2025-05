De amigos coloridos a rivais: Lisa e Nuno trocam acusações em tensa discussão

Pouca roupa e muito toque: Nuno e Lisa têm noite ‘quente’ e estas são as imagens que todos querem ver

Lisa e Nuno surpreendem e beijam-se à frente dos colegas. Estas são as imagens que vai querer ver

O ambiente na casa do Big Brother aqueceu — e não foi por causa do clima. Lisa Shincariol e Nuno Brito, que até há poucos dias mantinham uma relação de cumplicidade que muitos já apelidavam de “amizade colorida”, protagonizaram esta semana uma forte discussão esta manhã.

Os dois concorrentes já andavam desentendidos há uns dias, tendo Lisa decidido terminar o que havia com Nuno, por considerar que são muito diferentes um do outro e por ter visto imagens que não a agradaram, de conversas que Nuno teve com outros colegas sobre si.

Esta madrugada, Lisa e Nuno tentaram novamente ter uma conversa, mas sem grande sucesso. Os dois trocaram algumas palavras e chegaram a falar sobre onde Lisa iria dormir agora que saiu da cama de Nuno. Apesar de Nuno se oferecer para ela continuar lá sem ele, a concorrente recusou. Sentados lado a lado, os silêncios continuaram a imperar entre os dois e a tensão foi quase palpável.

Já de manhã, o clima piorou com uma acesa troca de acusações e provocações. Os dois concorrentes começaram a discutir no jardim pela atitude de Nuno ter ido "salvar" Érica Reis da discussão com Luís Gonçalves. Depressa a conversa se tornou sobre eles mesmos e chegaram mesmo a surgir acusações de que estavam juntos por jogo.

A discussão passou assim de uma diferença de opinião sobre o jogo para um confronto pessoal. Nuno mostrou-se magoado, insinuando que Lisa apenas se teria aproximado dele por conveniência. Lisa, por sua vez, considerou que Nuno teria criado expectativas irreais quanto à natureza da relação que tinham e que a sua frustração estaria agora a manifestar-se em forma de acusações infundadas.

Nas redes sociais, o episódio gerou um forte debate. Parte do público defende Lisa, considerando que sempre foi transparente em relação às suas intenções. Outros manifestam apoio a Nuno, argumentando que as suas emoções são legítimas e que terá sido genuíno no seu envolvimento com a colega.

Numa casa onde as emoções estão à flor da pele e as alianças mudam com frequência, a rutura entre Lisa e Nuno veio lembrar que a linha entre amizade e rivalidade pode ser extremamente ténue.