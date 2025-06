Vem aí «puxão de orelhas». Mãe de Lisa Shincariol fala sem filtros sobre comportamento da filha no Big Brother

Momento tenso no «Dois às 10»: Mãe de Lisa Shincariol foi dura nas palavras ao comentar o comportamento da filha no Big Brother e revelou desconforto com a inicial proximidade a Nuno Brito.

A participação de Lisa Shincariol no Big Brother continua a dar que falar, dentro e fora da casa. Esta sexta-feira, dia 3 de junho de 2025, no programa Dois às 10, Cristina Ferreira e Claúdio Ramos deram uma pequena entrevista à mãe de Lisa, Isabel, que não escondeu a sua opinião sobre a postura da filha no jogo e a relação com Nuno Brito.

Questionada sobre o desempenho de Lisa, Isabel foi direta: «Tem andado enervada, tem dito umas certas palavritas que não são bonitas, que não gosto de ouvir. Vou-lhe puxar as orelhas quando chegar», afirmou, em tom crítico mas bem-humorado.

Sobre o envolvimento com Nuno Brito, um dos temas que mais tem dado que falar entre os fãs do programa, Isabel admitiu que inicialmente não tinha simpatia pelo concorrente: «Começou a criticar a Lisa de início. Não se pode criticar uma pessoa sem conhecer a pessoa». No entanto, reconhece que a relação entre os dois evoluiu, embora considere que ambos «confundiram sentimentos».

A atitude de Lisa na gala do passado domingo, onde se autonomeou, também foi analisada em estúdio. A mãe da concorrente mostrou-se pouco satisfeita com a decisão: «A atitude que teve no domingo não é a mais adequada». Ainda assim, quando confrontada sobre se gostaria que a filha abandonasse a casa, Isabel foi clara: «Já que entrou, que leve a experiência até ao fim».

O momento gerou debate no estúdio, onde os comentadores tentaram também perceber o verdadeiro objetivo de Lisa com a sua auto-nomeação, alimentando ainda mais a curiosidade em torno da estratégia da concorrente nesta fase do jogo.

