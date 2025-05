Surpresa! Já saiu o novo ranking de Popularidade e há uma concorrente a ganhar cada vez mais terreno...

A página oficial de Instagram do Big Brother já divulgou mais um ranking de popularidade desta edição e há uma concorrente que, contra a algumas expectativas, tem vindo a ganhar cada vez mais terreno entre os favoritos.

Mas comecemos pelo princípio: Luís Gonçalves, de 41 anos é o favorito do público há semanas, continuando a aparecer em primeiro lugar, à semelhança da semana passada, com 68% de aprovação do público, contra apenas 32% de reprovação.

Para completar o pódio, está Carina Frias em segundo lugar, mantendo o lugar da semana passada. E o destaque vai para Lisa Shincariol, que inesperadamente (após algum tempo no meio e fim da tabela) tem vindo a ganhar mais popularidade. Agora está no terceiro lugar do ranking (na semana passada estava em quinto).

Do lado oposto da tabela, Manuel Cavaco mantém-se como o concorrente menos gostado pelo público, com apenas 17% de aprovação, contra 83% de reprovação. Nuno Brito e Solange Tavares também ocupam o fim do ranking, tal como na semana passada.

Veja o ranking completo:

1.º Luís

2.º Carina

3.º Lisa

4.º Diogo

5.º Carolina

6.º Manuel Rodrigues

7.º Solange

8.º Nuno

9.º Manuel Cavaco