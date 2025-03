Um reencontro que parece saído de um filme: Serão estes concorrentes do Big Brother um possível casal?

Regresso caloroso: Igor faz regresso triunfante à casa do Big Brother e é recebido com um abraço caloroso de uma concorrente.

Igor faz regresso triunfante à casa do Big Brother e é recebido com um abraço caloroso de uma concorrente. Será um futuro amor? No quarto, Igor lança comentário inesperado a Lisa que a deixou visivelmente envergonhada!

Após o especial do Big Brother, Igor Rodriguez, que estava no armazém, fez um regresso triunfante à casa mais vigiada do país, recebendo uma calorosa recepção dos colegas. No entanto, o momento que mais está a dar que falar foi a reação de Lisa, que saltou do sofá para receber o colega com um abraço emocionado!

Passado pouco tempo, enquanto Igor se instalava no quarto, o concorrente deixou um comentário inesperado, visivelmente envergonhado: «Disse que tinha saudades tuas!». As palavras de Igor não passaram despercebidas e rapidamente se tornaram o tema de conversa na internet, criando uma onda de especulação sobre o que poderia estar a surgir entre ele e Lisa. Veja aqui a reação de Lisa a este momento.

Este gesto e a confissão de Igor estão a gerar bastante curiosidade entre os fãs do programa, que já especulam sobre a relação dos dois concorrentes. Será o início de uma nova amizade ou algo mais? Só o tempo dirá, mas a verdade é que o momento está a tornar-se um dos mais comentados desta edição do Big Brother.

