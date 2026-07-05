Quase irreconhecível! Esta musa loiraça dos realities deixa todos em choque ao surgir morena

Brilho e sensualidade! No Brasil, Daniela Santo arranca suspiros: «A mais gata»

A viagem que pôs fim à amizade de Daniela e Leomarte: Mostramos imagens imperdíveis. E incluem as 'faturas'

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Daniela Santo exibe o lado mais sexy em roupa muito reduzida: «Tanta curva perfeita e perigosa»

Daniela Santo surpreendeu tudo e todos quando, recentemente, surgiu morena numa foto divulgada nas redes sociais.

A ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final partilhou uma fotografia, gerada por Inteligência Artificial, em que se despediu do cabelo loiro e apostou no moreno.

«E se tivesse um surto e quisesse deixar de ser loira?», escreveu, na legenda da partilha.