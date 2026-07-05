Quase irreconhecível! Esta musa loiraça dos realities deixa todos em choque ao surgir morena

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Esta ex-concorrente surge quase irreconhecível com uma "mudança de visual" que ninguém estava à espera.

Daniela Santo surpreendeu tudo e todos quando, recentemente, surgiu morena numa foto divulgada nas redes sociais.

A ex-concorrente do Secret Story - Desafio Final partilhou uma fotografia, gerada por Inteligência Artificial, em que se despediu do cabelo loiro e apostou no moreno.

«E se tivesse um surto e quisesse deixar de ser loira?», escreveu, na legenda da partilha.

Pode ver tudo aqui:

 

Temas: Loira Secret Story Daniela Santo Visual

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