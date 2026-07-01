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Fez história no Secret Story. Hoje é notícia por presenciar crime grave: «Estavam a pedir ajuda»

  • Big Brother
Fez história no Secret Story. Hoje é notícia por presenciar crime grave: «Estavam a pedir ajuda» - Big Brother

Um caso que foi notícia em televisão.

Ficou conhecido por fazer história no Secret Story 4 ao tornar-se o primeiro concorrente transgénero a assumir a sua identidade num reality show português. 13 ano depois voltou a estar em destaque, desta vez por um motivo bem diferente.

Falamos de Lourenço Cunha (Ódin), que foi ouvido na rubrica da crónica criminal do programa Dois às 10, da TVI, depois de ter testemunhado um incêndio numa habitação em Famalicão. Em causa está um alegado caso de fogo posto, depois de um homem ter incendiado a casa do atual companheiro da ex-mulher.

Lourenço revelou que foi dos primeiros a aperceber-se do que estava a acontecer e não hesitou em ajudar. «Estava dentro de casa e ouvi um barulho de vidros a cair, vim cá fora ver o que se passava e já estavam três pessoas a pedir ajuda que a casa estava a arder. Prontificámo-nos a pegar nas mangueiras e conseguimos apagar antes dos bombeiros chegarem», contou.

O ex-concorrente explicou ainda que conhece os envolvidos e garantiu que, até então, desconhecia qualquer conflito entre eles: «Eu conheço os dois, que eu saiba não tinham qualquer tipo de conflito até à data. Eu sei o que dizem, não posso afirmar nada. O filho e a namorada estavam dentro de casa e não se tinham percebido, só quando foram bater à janela é que se aperceberam», acrescentou.

O caso continua a ser investigado pelas autoridades.

Temas: Lourenço Cunha Crime

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