Luís Fonseca comemora conquista de Catarina Miranda e deixa aviso: «Faz a tua corrida sem precisares de mandar ninguém para fora de pista»

Catarina Miranda estreou-se como apresentadora no último domingo no “Somos Portugal” , em direto de Cantanhede, juntamente com os habituais apresentadores do formato: Mónica Jardim, Fanny Rodrigues e Idevor Mendonça. Após a divulgação da notícia, Luís Fonseca, também conhecido como “Kika”, expressou o seu apoio a Catarina Miranda nas redes sociais. Os dois desenvolveram uma amizade durante a participação na edição de 2024 do Big Brother.

«Primeiro objetivo está a ser cumprido. Muitos parabéns por esta nova conquista e por este convite maravilhoso que dá luz ao teu sonho, faz a tua corrida sem precisares de mandar ninguém para fora de pista», começou por escrever o ex-concorrente. Celebrando a conquista da ex-colega acrescentou ainda: «O verdadeiro vencedor é o que chega ao pódio sem cometer grandes erros e tu tens tudo para vencer. Muito sucesso ‘minha espalha brasas’, juízo e nunca te esqueças de quem te ajuda e te dá as oportunidades na corrida desta vida».

Desde a sua passagem pelo Big Brother 2024 que o nome Catarina Miranda tem estado nas bocas do mundo. A ex-concorrente do reality entrou no nosso formato da TVI, o "Dilema", e foi a primeira expulsa desta primeira edição.

A experiência de Catarina Miranda no «Somos Portugal»

Catarina Miranda estreou-se como repórter, este domingo dia 28 de julho, no programa Somos Portugal.

Nas redes sociais, Catarina Miranda já reagiu a esta experiência, emocionada: «Até estou a chorar. Não sabes o que aconteceu, o Somos Portugal foi líder. Foi líder de audiências», começou por dizer, no vídeo que publicou a falar com a sua avó.

No vídeo seguinte, Catarina Miranda partilhou ainda: «Já estou um bocadinho mais calma. Estou muito feliz, fui muito bem recebida pela equipa. Cantanhede recebeu-me de braços abertos. Saí de lá com o sentimento de missão cumprida».

«Não tenho nenhum curso em comunicação social, mas sou uma pessoa muito empenhada, entrego-me sempre a mil por cento. Quero sempre ser a melhor, na medida do possível. Ao início estava um bocadinho nervosa, estava com uma borboletas no estômago», continuou.

«Agora é estudar, estudar. Tirar cursos com os melhores. Quero ser a melhor versão da apresentadora que eu conseguir ser. Vou ter que me esforçar muito e meter mãos à obra. Vou ver hoje a gravação, para ver no que posso melhorar», rematou.

«Ontem descobri a minha vocação»

Após os vídeos partilhados, Catarina Miranda fez ainda um agradecimento especial com uma publicação de uma fotografia no Somos Portugal, no seu Instagram.

«Sobre o dia de ontem. Inesquecível! Ontem realizei um sonho que tinha há muitos anos e apesar de não ter formação na área de comunicação social eu dediquei-me muito e dentro daquilo que sabia tentei fazer o meu melhor. Ganhei-lhe o gosto e agora é tempo de ir estudar e praticar para ser cada vez melhor o resultado final», começou por escrever.



«Quero agradecer à @tvioficial por apostarem em mim mais uma vez, espero ter feito a diferença. Aos meus colegas @itsfannyrodrigues, @mmjardim e @idevormendonca que me receberam muito bem juntamente com toda a equipa do @somosportugaltvi. E a todos os que assistiram não só pela televisão, como aqueles que fizeram km de propósito só para me ver e me dar apoio.», disse ainda.



«Ontem descobri a minha vocação! Obrigado a si que sempre me acompanha nos dias bons e naqueles menos bons, o bem vence sempre.», concluiu.

A ex-concorrente recebeu ainda vários elogios por parte dos fãs: «Parabéns Catarina, foi a primeira vez que vi o programa e foi por sua causa, tem claramente perfil para o formato, aliás tem claramente um perfil nato de comunicadora.»; «Foi ótimo, mereces tudo de bom»; «Foste espetacular e estavas linda!», são alguns exemplos.