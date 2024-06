Forcado Luís Fonseca sobre touradas: «Nós não criticamos quem não gosta, por isso não critiquem quem gosta»

Luís Fonseca, também conhecido como "Kika", marcou presença hoje no "Dois às 10", apresentado por Cristina Ferriera. O Kika participou no reality show da TVI, mas desistiu no dia 14 de Abril, deixando a casa em lágrimas com o comunicado. Veja aqui tudo aquilo que o forcado disse à apresentadora...

Kika começou por falar das suas memórias no Alentejo, o Big Brother e a sua família. O ex-concorrente confessou-nos que só houve duas pessoas que o apoiaram "a 100%" quando ele tomou a decisão de ir para o programa: «A minha mãe e o meu irmão mais novo disseram-me para ir». Kika acrescentou ainda algo que a sua mãe lhe disse: «Se é a tua decisão, vai». Luís Fonseca nasceu em Beja e confessa que "para mim o Alentejo é tudo". Enquanto fizemos uma caminhada pelo passado de Kika, confessou-nos uma história muito caricata. Com 12 anos atirou-se do terceiro andar de um prédio porque achava que era o super-homem. Claro que a brincadeira não correu bem e foi parar ao hospital. Teve dois meses internado.

Kika saiu do Big Brother no dia 14 de Abril porque optou por desistir, afirmando que não se identificava com o que se passava lá dentro, ao mesmo tempo que tinha muitas saudades dos filhos: «Começa a chorar e as lágrimas não paravam». Enquanto esteve no programa, era considerado o apaziguador, nunca entrava nas discussões, mas contou-nos que se irritava com bastante frequência: «Eu não entrei com jogo, mas entrei com um pensamento moderado». «Já me estava a irritar e um dos motivos da minha saída foi esse». Kika saiu do Big Brother no dia 14 de Abril porque optou por desistir, afirmando que não se identificava com o que se passava lá dentro, ao mesmo tempo que tinha muitas saudades dos filhos:. Enquanto esteve no programa, era considerado o apaziguador, nunca entrava nas discussões, mas contou-nos que se irritava com bastante frequência: Precisamente porque via os colegas a jogar constantemente e a discutir sem parar. O ex-concorrente não se identificava com este tipo de jogo, com este tipo de atitudes e achou que a melhor decisão que podia tomar era desistir:

Kika fala das touradas, estando envolvido com os touros há cerca de 20 anos: «Sabemos como vamos, não sabemos como voltamos». Sobre as críticas, o forcado afirma: «Nós não criticamos quem não gosta, por isso não critiquem quem gosta»

Apesar de tudo, as saudades do programa são muitas. Elogiou o Big Brother e acrescentou que "estou pronto para entrar noutro".