Cláudio Ramos encerra as votações e revela o primeiro salvo da noite, o que motiva forte aplauso em estúdio

A gala do Big Brother está ao rubro e os ânimos estão exaltados. Esta noite não está a ser como outra qualquer, dado que se celebra o dia da mãe. Os concorrentes foram surpreendidos, numa noite em que várias decisões estão a ser tomadas, alterando o rumo do jogo. A gala, conduzida por Cláudio Ramos, promete dar muito que falar, já que as emoções dentro da casa estão à flor da pele.

A gala está a toda a velocidade, cheia de surpresas e confrontos que elevaram o clima de tensão, no entanto nem tudo são más notícias... pelo menos para um concorrente. Depois de serem surpreendidos com a presença das respetivas mães, a tensão voltou a imperar na casa do Big Brother.

Cláudio Ramos suspendeu as votações e revelou quem foi o primeiro concorrente salvo da noite. Os portugueses foram firmes na sua decisão e, com alguma distância dos restantes, Luís Gonçalves foi o primeiro concorrente salvo da noite. Em estúdio, a reação não podia ter sido melhor já que a plateia respondeu com um forte aplauso.

Veja aqui o momento em que descobrimos o primeiro concorrente salvo!