Não há dúvidas: Luís Gonçalves continua a ser o favorito do público. Veja o novo ranking de popularidade

Ficamos a conhecer mais um ranking de popularidade do Big Brother 2025.

Diogo Bordin continua a descer no ranking e o favorito mantém-se igual à semana passada.

A página oficial de Instagram do Big Brother já divulgou mais um ranking de popularidade desta edição. Luís Gonçalves continua a aparecer em primeiro lugar, à semelhança da semana passada, reunindo 65% de aprovação do público, contra apenas 35% de reprovação.

Para completar o pódio, em segundo lugar está Carina Frias, mantendo o lugar da semana passada. Já Igor ocupa o terceiro lugar.

Destacamos ainda Diogo Bordin. O modelo internacional - que no início captou todas as atenções graças à sua beleza e bom coração, tendo sido apelidado de «bonitão» da casa- continua a descer no ranking, após semanas consecutivas na primeira posição, como o favorito dos portugueses.

Do lado oposto do ranking, Manuel Cavaco mantém-se como o concorrente menos gostado pelo público, com apenas 17% de aprovação, contra 83% de reprovação. Nuno Brito e Solange também ocupam o fim da tabela.

Veja o ranking completo:

1º Luís

2º Carina

3º Igor

4º Diogo

5º Lisa

6º Carolina

7º Manuel Rodrigues

7º Solange

9º Nuno

10º Manuel Cavaco