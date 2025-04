Podia ter perdido a vida: este concorrente do Big Brother já teve uma das profissões mais perigosas do mundo

Luís Gonçalves, tem 41 anos e vem de Oeiras. Foi um dos últimos concorrentes a entrar na casa e teve uma das profissões mais perigosas do mundo. Atualmente, é Personal Trainer, mas tem uma vasta experiência militar, tendo sido Ranger, Fuzileiro e GNR durante 12 anos. Afirma ter um sentido de justiça extremamente apurado e, no Big Brother, vai fazer questão de dizer sempre o que pensa.

Atualmente, está solteiro e é pai de uma filha de 13 anos.

Acostumado a ambientes extremos e missões de alta exigência, o novo concorrente do Big Brother 2025 tem um passado que não passa despercebido. Antes de entrar na casa mais vigiada do país, foi militar de elite, servindo como Ranger — uma força especializada em operações táticas e missões de alto risco.

Com formação rigorosa no Exército, participou em exercícios intensivos e missões que exigem disciplina, resistência física e mental e uma capacidade ímpar de adaptação. Agora, troca o campo de batalha pelo jogo social do reality show, onde a estratégia é outra, mas a pressão promete ser igualmente desafiante.

Ser Ranger é semelhante, em vários aspetos, a ser Comando, especialmente em termos de exigência física, preparação mental e risco. Ambos pertencem a forças especiais dos seus respetivos exércitos e são treinados para missões altamente perigosas. Podem perder a vida em missão. Estas unidades são frequentemente enviadas para zonas de guerra ou situações de conflito real, onde o risco de ferimentos graves ou morte é elevado. A coragem e o espírito de sacrifício fazem parte da identidade desses militares.

A entrada deste concorrente promete trazer uma nova dinâmica à casa, com um perfil marcado pela liderança, foco e espírito de missão — características que podem fazer dele uma peça-chave no jogo.

Conheça melhor o concorrente através da sua Curva da Vida...

Luís Gonçalves, concorrente do Big Brother, emocionou o público ao partilhar a sua história de vida repleta de momentos intensos e difíceis. Natural de Coimbra e nascido em 1984, Luís abriu o seu coração na Curva da Vida e não conseguiu segurar as lágrimas enquanto recordava os momentos mais marcantes que moldaram o homem que é hoje.

Durante a sua partilha, Luís falou sobre a sua experiência na vida militar, onde encontrou um espírito de camaradagem que lhe proporcionou grandes ensinamentos e que ainda hoje leva consigo. «Foi uma altura da minha vida em que conheci os meus ‘irmãos’», disse, referindo-se ao tempo que passou nos Fuzileiros. «Atraiu-me a adrenalina e o espírito de camaradagem. Depois, tive a oportunidade de ingressar na GNR, o que me trouxe muita experiência e crescimento pessoal» acrescentou.

Luís Gonçalves, revelou também um momento de grande emoção ao falar sobre a difícil relação com o seu irmão, Ricardo. Durante a Curva da Vida, um dos momentos mais íntimos do programa, Luís abriu o coração e falou sobre o desgosto que carrega há já três anos.

«É uma cruz que eu carrego às costas, mas sei que vou aguentar», disse Luís, visivelmente emocionado. O concorrente revelou que não tem qualquer contacto com o irmão desde há três anos e que, embora prefira não entrar em grandes detalhes sobre a situação, carrega consigo uma profunda mágoa.

«Sobre o meu irmão também não vou falar muito. Vou dizer que, esteja ele onde estiver, quero que saiba que pode sempre contar comigo. Está tudo bem, um irmão é sempre um irmão», acrescentou.

Veja também:

Lavado em lágrimas, Luís Gonçalves revela: "Vou estar lá sempre para ela" - Big Brother - TVI

O treino militar mais divertido de sempre chega à casa do Big Brother. E Luís Gonçalves é o protagonista - Big Brother - TVI