Luís Gonçalves enviou mensagem a Carolina Braga após ficar solteira. E sabemos o que escreveu

Luís Gonçalves regressa ao «Dois às 10» e surpreende com revelação sobre Carolina Braga após o Big Brother

Luís Gonçalves, vencedor da última edição do «Big Brother», regressou esta manhã à TVI para uma conversa no programa «Dois às 10», com os apresentadores Cláudio Ramos e Cristina Ferreira. O ex-concorrente falou sobre as mudanças na sua vida após sair da casa mais vigiada do país, abordando tanto a vertente profissional como pessoal. Recorde-se de que Luís é ex-militar e que, antes de entrar no programa, estava a trabalhar nas obras.

Solteiro, Luís tem investido na vida profissional: «Estou a pensar dar treinos outdoor».

O momento que mais surpreendeu os presentes em estúdio surgiu quando o ex-concorrente revelou que, após o fim da relação de Carolina Braga com Diogo Bordin, decidiu procurá-la. «Enviei-lhe uma mensagem», confessou, chegando mesmo a partilhar o conteúdo desse contacto, deixando todos boquiabertos.

Na mensagem, Luís questionou a Carolina se está bem, após o fim do namoro.

Durante a entrevista, sem rodeios, Cristina Ferreira questionou imediatamente: «Achas graça à Marcia (Soares?». Esta questão deve-se ao facto de Luís ter marcado presença no jantar de aniversário da ex-concorrente e de os dois se terem tornado amigos após o reality que Luís venceu e Marcia comentou nas galas. O ex-militar pôs fim aos rumores e afirmou que não existe nenhum vínculo amoroso entre os dois, apesar de a considerar uma 'mulher interessante'.

Luís confessou não ter mantido uma amizade com Carina Frias: «Acabamos por descobrir que não nos identificamos com a pessoa».

O que é que fez aos 100 mil euros que ganhou?

O ex-concorrente revelou que ainda não o gastou, mas que não mantém o dinheiro totalmente parado. Por agora, permite-se aproveitar a vida durante uns tempos sem preocupações depois de tantos anos de trabalho.