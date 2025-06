De 170 para mais de 25 mil seguidores: Este concorrente do Big Brother conquistou as redes sociais em segundos

Beijinho inesperado: as imagens do gesto atencioso de Luís Gonçalves com Carolina Braga durante uma dinâmica

Luís Gonçalves, um dos concorrentes mais acarinhados da edição do Big Brother 2025, está a conquistar também o mundo digital. Com uma presença discreta nas redes sociais antes de entrar na casa, o numero de seguidores do concorrente disparou de forma impressionante: de apenas 170 para mais de 25 mil.

Durante a gala final, Cláudio Ramos comentou este fenómeno, destacando o crescimento rápido da popularidade de Luís Gonçalves nas plataformas digitais. Este destaque impulsionou o aumento de 20 para 25 mil seguidores no Instagram em poucos segundos.

A participação no Big Brother continua a ser uma poderosa montra de visibilidade. Quem entra na casa mais vigiada do País dificilmente passa despercebido e o impacto faz-se sentir muito além do ecrã.

Com milhares de espetadores atentos a cada gesto, é habitual que os concorrentes conquistem seguidores nas redes sociais a um ritmo vertiginoso. O fenómeno repete-se a cada edição. Um crescimento que confirma o interesse do público em continuar a acompanhar os ex-concorrentes, mesmo depois de saírem da casa.

Moda, gastronomia e locais frequentados são agora temas de conversa entre os fãs, que seguem diariamente os passos dos concorrentes nas redes sociais, na sua vida pós-Big Brother.