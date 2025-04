Novo avião sobrevoa a casa do Big Brother e leva concorrente à loucura! Descubra para quem foi

Luís Gonçalves recebe avião de um veterano dos reality shows e fica em êxtase: As imagens do momento aqui

A casa do Big Brother foi surpreendida, uma vez mais, com um avião destinado a um dos concorrentes. Não é a primeira vez que um avião sobrevoa a casa mais vigiada do país, no entanto, o contacto com o exterior é sempre motivo de celebração, em especial para o destinatário da mensagem.

Os concorrentes estavam a aproveitar o bom tempo que se faz sentir na Malveira, usufruindo da piscina da casa do Big Brother. Entre sorrisos, mergulhos e muitas danças, os concorrentes acabariam por ser surpreendidos por um avião com uma mensagem direcionada a Luís Gonçalves.

Recorde-se que não é a primeira vez que o concorrente recebe um avião de apoio. Luís já foi surpreendido por duas vezes, antes desta, com mensagens de apoio em forma de avião, sendo que uma delas diretamente de Bruno Savate, uma verdadeira lenda dos reality shows em Portugal.

Ao ver a mensagem enviada através do avião, Luís Gonçalves não se conteve e festejou euforicamente. O concorrente que dançava junto da piscina com os colegas parou tudo o que fazia e gritou com todo o fulgor para agradecer o carinho. Embora o Big Brother tenha sido pronto nas suas ordens, dizendo aos concorrentes que se dirigissem para o interior da casa, Luís Gonçalves deixou-se ficar um pouco mais a usufruir do momento. Ora veja!