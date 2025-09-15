Ao Minuto

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother, surge ao lado de mulher especial: «A felicidade foi imediata»

O vencedor do Big Brother 2025 surgiu em companhia especial. Veja as fotos que estão a dar que falar.

Depois de ter vencido o Big Brother 2025, Luís Gonçalves tem-se mantido muito discreto nas redes sociais, mas recentemente apareceu em companhia muito especial, ao lado de uma mulher.

A partilha foi feita pela própria. Trata-se de Bruna Sousa, uma grande admiradora do ex-fuzileiro. Os dois surgem cúmplices num conjunto de fotos que não passou despercebido dos fãs.

«O Big Brother 2025 foi um dos nossos programas preferidos. A minha mãe nunca perdia uma gala, direto ou extra e, claro, o seu concorrente favorito sempre foi o Luís», começou por escrever a profissional da área da estética, na legenda da publicação que fez no Instagram.

«Um dia, tive a sorte de conhecer o Luís pessoalmente. A surpresa foi ainda mais encantadora do que a imagem que chegava pelo ecrã, ele é realmente uma pessoa bonita por dentro e por fora, de uma humildade rara, a mesma essência que o levou a vencer o Big Brother 2025», acrescentou.

Bruna explica que marcou um encontro com Luís para surpreender a mãe.  «A felicidade dela foi imediata e a nossa também. Na mesa, não podia faltar o clássico arroz de cabidela, com aquele sabor tão típico do Norte em uma casa simples mas com muito amor para dar. Foi uma noite inesquecível, conversa boa, risadas e muito, muito carinho. Luís, que alegria receber-te. Ficas para sempre no nosso coração», completou.

Pode ver aqui as imagens em questão:

