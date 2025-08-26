Ao Minuto

O gesto inacreditável que Luís Gonçalves tem com os fãs

O gesto inacreditável que Luís Gonçalves tem com os fãs - Big Brother

Luís Gonçalves venceu o “Big Brother 2025”, mas garante que o maior prémio é o carinho do público. O vencedor revela histórias emocionantes que marcaram a sua vida após o programa.

Luís Gonçalves, 41 anos, sagrou-se vencedor do “Big Brother 2025”, mas garante que a maior recompensa não está no prémio final de mais de 100 mil euros. Para o personal trainer, o verdadeiro troféu é a ligação especial que criou com o público ao longo da competição.

Em entrevista à SELFIE, o ex-concorrente confessou ter vivido momentos que o marcaram para sempre: “Sobretudo de pessoas que estavam a passar por fases complicadas na vida…”

Ligações inesperadas com fãs

Com a simplicidade que sempre demonstrou na casa mais vigiada do país, Luís Gonçalves revelou que mantém um gesto que tem surpreendido os seguidores: “Às vezes, ligo para as pessoas, de forma aleatória, e falo com elas por videochamada. As pessoas mandam-me uma mensagem e eu: ‘Olha, vou ligar para esta pessoa.’ Às vezes, as pessoas atendem e não querem acreditar que sou eu. É muito engraçado, porque, depois, fico ali a falar um bocadinho com as pessoas.”

Histórias que emocionam

O impacto desses gestos tem sido profundo. Luís Gonçalves recordou ter falado com uma mulher que tinha perdido o pai e que encontrou nele uma fonte de força, assim como um jovem que perdeu uma perna num acidente de viação e fez questão de estar presente na gala final apenas para lhe dar um abraço.

A maior vitória

Para o vencedor do “Big Brother 2025”, estas experiências provam que a sua passagem pelo programa ultrapassou fronteiras televisivas: “É gratificante saber que, enquanto estive dentro da casa, mesmo de forma involuntária, consegui ajudar pessoas cá fora.”

Recorde, no vídeo em baixo, o momento da grande vitória de Luís Gonçalves onde não faltou euforia e êxtase.

 

Por isso, Luís Gonçalves não hesita em afirmar: “O carinho que sinto por parte das pessoas e estas situações que já vivi valem mais do que qualquer prémio. Se eu tivesse saído antes, estava mesmo felicíssimo. Não há dinheiro, nem há nada, que pague este carinho.”

Esta segunda-feira, dia 25 de agosto, o ex-concorrente partilhou um momento único e raro em família, ao festejar o aniversário da sua prima Vanessa. Veja, em baixo, a publicação original. 

 

 

Luís Gonçalves vai partilhando os momentos do seu quotidiano com os seus fiéis seguidores, inclusive os momentos passados com ex-concorrentes como Marcia Soares e Bruno Savate. Este verão, Luís Gonçalves foi "apanhado" no Algarve com o veterano de reality shows da TVI e nós temos fotos que o comprovam, como pode ver na galeria acima. 

Em baixo, veja algumas das publicações mais recentes do vencedor do “Big Brother 2025”. 

 

 

 

Veja, agora, nas galerias que preparámos para si, as melhores imagens de Luís Gonçalves.

