Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, visita São Martinho do Porto… e sombra feminina dá que falar

Luís Gonçalves, 41 anos, ex-concorrente e vencedor do Big Brother 2025, voltou a dar que falar nas redes sociais. O campeão do reality show da TVI partilhou, no Instagram, um registo especial da sua visita a São Martinho do Porto, uma das vilas mais encantadoras da região Oeste.

Nas imagens, Luís Gonçalves surge a explorar a cidade e a mostrar várias paisagens que marcam o local: o mar, a montanha e até uma capela. Um passeio que rapidamente despertou a curiosidade dos seguidores.

A “sombra suspeita” que levanta dúvidas

Entre as fotografias partilhadas, há algo que não escapou a um olhar mais atento e curioso: a sombra de alguém que parece estar a fotografar o vencedor. Será apenas um amigo ou uma amiga? Ou estará Luís Gonçalves a viver uma nova paixão?

Veja, em baixo, a publicação original.

Pode ler-se na legenda: "As montanhas da vida não existem apenas para que chegues ao topo, mas para que aprendas o valor da escalada."

Os seguidores do vencedor do Big Brother 2025 deixaram alguns comentários entre emojis de corações e palmas, encontra-se outras reações bonitas: "Luís, num mundo de aparências a sua autenticidade é refrescante. Continue assim", "És o maior", "Grande Luís" ou até "Giraçoooo".

O ex-concorrente não revelou mais pormenores, mas deixou os seguidores a especular sobre o possível novo capítulo da sua vida pessoal.

A passagem mais recente de Luís Gonçalves pela Televisão

No passado dia 26 de agosto, o vencedor da última edição do «Big Brother», regressou à TVI para uma conversa no programa «Dois às 10», com os apresentadores Cláudio Ramos e Cristina Ferreira. O ex-concorrente falou sobre as mudanças na sua vida após sair da casa mais vigiada do país, abordando tanto a vertente profissional como pessoal.

Durante a entrevista, sem rodeios, Cristina Ferreira questionou imediatamente: «Achas graça à Marcia Soares?». Esta questão deve-se ao facto de Luís Gonçalves ter marcado presença no jantar de aniversário da ex-concorrente e de os dois se terem tornado amigos após o reality que o ex-militar venceu e a ex-concorrente comentou nas galas. Luís Gonçalves pôs fim aos rumores e afirmou que não existe nenhum vínculo amoroso entre os dois, apesar de a considerar uma 'mulher interessante'.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo.