Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, visita São Martinho do Porto… e sombra feminina dá que falar

23:05
Noite de revelações: Viriato acaba de assumir que se imaginaria numa relação romântica com Jéssica
02:12

Noite de revelações: Viriato acaba de assumir que se imaginaria numa relação romântica com Jéssica

22:58
Há alguém dentro do Big Brother que desiludiu Bruna... e que esta manteve o silêncio. Saiba quem
02:05

Há alguém dentro do Big Brother que desiludiu Bruna... e que esta manteve o silêncio. Saiba quem

22:55
'Perdidamente apaixonada': Jéssica lê a verdade nos olhos de Miranda e não contém o riso
02:18

'Perdidamente apaixonada': Jéssica lê a verdade nos olhos de Miranda e não contém o riso

22:47
É oficial: Afonso assume perante o País que se vê a ter uma relação romântica com Miranda
03:04

É oficial: Afonso assume perante o País que se vê a ter uma relação romântica com Miranda

22:40
Será que Afonso gostaria de ver Jéssica a ser expulsa no domingo? A resposta vai surpreender
02:36

Será que Afonso gostaria de ver Jéssica a ser expulsa no domingo? A resposta vai surpreender

22:33
Afonso explica o conselho estratégico que deu a Miranda... e que envolve Jéssica
01:31

Afonso explica o conselho estratégico que deu a Miranda... e que envolve Jéssica

22:25
«Isto é arranjar uma desculpa para não fazer nenhum»: Implacável, a líder Bruna aponta para Miranda e Afonso e dispara
02:51

«Isto é arranjar uma desculpa para não fazer nenhum»: Implacável, a líder Bruna aponta para Miranda e Afonso e dispara

22:14
'Parasitas e terror psicológico': Em direto no Especial, Viriato não deixa nada por dizer
02:32

'Parasitas e terror psicológico': Em direto no Especial, Viriato não deixa nada por dizer

21:32
Exclusivo: Miranda faz revelações sobre o término do ex-namoro... a Afonso
03:54

Exclusivo: Miranda faz revelações sobre o término do ex-namoro... a Afonso

21:30
«Queres que vá morar contigo?» Eis o gesto mais surpreendente de Afonso para Miranda
03:54

«Queres que vá morar contigo?» Eis o gesto mais surpreendente de Afonso para Miranda

21:05
Festa na Malveira: O passo de dança de Catarina Miranda que era suposto ser sexy?
02:40

Festa na Malveira: O passo de dança de Catarina Miranda que era suposto ser sexy?

19:45
Big Brother Verão: tensão entre Catarina Miranda e Afonso Leitão após especial
02:28

Big Brother Verão: tensão entre Catarina Miranda e Afonso Leitão após especial

19:38
Viriato Quintela quer que Miranda e Afonso saiam: «Aquilo que eles adicionam à casa é stress... malícia»
02:59

Viriato Quintela quer que Miranda e Afonso saiam: «Aquilo que eles adicionam à casa é stress... malícia»

19:36
Mulheres da casa do Big Brother Verão fazem revelação preocupante
03:38

Mulheres da casa do Big Brother Verão fazem revelação preocupante

19:26
Daniela Santos fala de sedução de Afonso Leitão e fica constrangida
03:43

Daniela Santos fala de sedução de Afonso Leitão e fica constrangida

19:18
Afonso Leitão dá workshop de sedução e Jéssica Vieira fica de fora
05:33

Afonso Leitão dá workshop de sedução e Jéssica Vieira fica de fora

18:53
Catarina Miranda exalta-se com Viriato Quintela: «Como homem és uma vergonha! Não vales nada»
04:44

Catarina Miranda exalta-se com Viriato Quintela: «Como homem és uma vergonha! Não vales nada»

18:46
Bruna passada com Afonso Leitão: «Lidar com putos assim, não»
05:20

Bruna passada com Afonso Leitão: «Lidar com putos assim, não»

18:44
Daniela Santos deixa comentadores em choque com opinião insólita
04:10

Daniela Santos deixa comentadores em choque com opinião insólita

18:38
Alta tensão! Viriato Quintela levanta-se e discute com Afonso Leitão cara a cara
03:51

Alta tensão! Viriato Quintela levanta-se e discute com Afonso Leitão cara a cara

18:35
Afonso arrasa Viriato: «Gosta de enaltecer o nome da família dele sendo um cobarde»
04:15

Afonso arrasa Viriato: «Gosta de enaltecer o nome da família dele sendo um cobarde»

18:24
Leite entornado e colegas em esforço na prova semanal... enquanto alguém dorme profundamente
03:03

Leite entornado e colegas em esforço na prova semanal... enquanto alguém dorme profundamente

18:14
«O grande desespero que ela sente por ele...»: Daniela Santos quebra o silêncio sobre avanços de Miranda perante Afonso
01:40

«O grande desespero que ela sente por ele...»: Daniela Santos quebra o silêncio sobre avanços de Miranda perante Afonso

17:51
Viriato acredita na expulsão de Afonso ou Miranda: «Sai ele ou ela (...) e depois eu ganho isto»
01:30

Viriato acredita na expulsão de Afonso ou Miranda: «Sai ele ou ela (...) e depois eu ganho isto»

17:51
Viriato Quintela sobre Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Estamos aqui reféns deles»
05:58

Viriato Quintela sobre Catarina Miranda e Afonso Leitão: «Estamos aqui reféns deles»

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, visita São Martinho do Porto… e sombra feminina dá que falar

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, visita São Martinho do Porto… e sombra feminina dá que falar - Big Brother

Luís Gonçalves, vencedor do Big Brother 2025, visitou São Martinho do Porto e partilhou fotos que levantaram suspeitas de uma nova paixão. Veja os registos no Instagram.

Luís Gonçalves, 41 anos, ex-concorrente e vencedor do Big Brother 2025, voltou a dar que falar nas redes sociais. O campeão do reality show da TVI partilhou, no Instagram, um registo especial da sua visita a São Martinho do Porto, uma das vilas mais encantadoras da região Oeste.

Nas imagens, Luís Gonçalves surge a explorar a cidade e a mostrar várias paisagens que marcam o local: o mar, a montanha e até uma capela. Um passeio que rapidamente despertou a curiosidade dos seguidores.

A “sombra suspeita” que levanta dúvidas

Entre as fotografias partilhadas, há algo que não escapou a um olhar mais atento e curioso: a sombra de alguém que parece estar a fotografar o vencedor. Será apenas um amigo ou uma amiga? Ou estará Luís Gonçalves a viver uma nova paixão?

Veja, em baixo, a publicação original.

 

 

Pode ler-se na legenda: "As montanhas da vida não existem apenas para que chegues ao topo, mas para que aprendas o valor da escalada."

Os seguidores do vencedor do Big Brother 2025 deixaram alguns comentários entre emojis de corações e palmas, encontra-se outras reações bonitas: "Luís, num mundo de aparências a sua autenticidade é refrescante. Continue assim", "És o maior", "Grande Luís" ou até "Giraçoooo".

O ex-concorrente não revelou mais pormenores, mas deixou os seguidores a especular sobre o possível novo capítulo da sua vida pessoal.

A passagem mais recente de Luís Gonçalves pela Televisão 

No  passado dia 26 de agosto, o vencedor da última edição do «Big Brother», regressou à TVI para uma conversa no programa «Dois às 10», com os apresentadores Cláudio Ramos e Cristina Ferreira. O ex-concorrente falou sobre as mudanças na sua vida após sair da casa mais vigiada do país, abordando tanto a vertente profissional como pessoal. 

Durante a entrevista, sem rodeios, Cristina Ferreira questionou imediatamente: «Achas graça à Marcia Soares?». Esta questão deve-se ao facto de Luís Gonçalves ter marcado presença no jantar de aniversário da ex-concorrente e de os dois se terem tornado amigos após o reality que o ex-militar venceu e a ex-concorrente comentou nas galas. Luís Gonçalves pôs fim aos rumores e afirmou que não existe nenhum vínculo amoroso entre os dois, apesar de a considerar uma 'mulher interessante'.

Veja o momento na íntegra, no vídeo em baixo. 

 

Recorde, em cima, as galerias de Luís Gonçalves, que preparámos para si.

Temas: Luís Gonçalves Big Brother Verão Reality Show Vencedor Big Brother 2025 São Martinho do Porto

06:57

