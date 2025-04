Considerado um 'erro de casting', Luís Gonçalves é rejeitado por todos e fala em 'matilha': As imagens do momento aqui

A casa do Big Brother ferveu hoje à tarde, com mais uma dinâmica protagonizada por... Luís Gonçalves. Os ânimos exaltaram-se, e parece que o concorrente foi rejeitado ou excluído do grupo ao ser considerado por todos como um "erro de casting". O personal trainer não se deixa ficar, e responde a todas as provocações!

Durante a dinâmica da tarde de hoje, dia 8 de abril, Luís Gonçalves, 41 anos, queixou-se de estar a ser alvo de críticas constantes durante uma atividade em que as equipas tinham de responder a perguntas sobre os seus adversários. Quando foi questionado qual o elemento da equipa amarela seria um «erro de casting», praticamente todos os membros da equipa verde apontaram Luís, o que o deixou visivelmente afetado.

Ao sentir-se isolado, excluído e rejeitado pelos colegas, o concorrente não escondeu a frustração e disparou: «Vou para falar... parece uma matilha», referindo-se à maneira como alegadamente os colegas o interrompem sucessivamente.

Veja o momento, no vídeo em baixo.

Depois, Luís Gonçalves mostra-se em choque com a acusação feita por Lisa Schincariol durante a mesma atividade em que os participantes tinham de avaliar os membros das equipas. Lisa afirmou que a parte negativa de Luís se tem sobreposto à positiva e chegou mesmo a sugerir que ele poderia «cometer uma loucura», eventualmente desistindo ou sendo expulso.

A reação de Luís foi de surpresa e indignação, questionando em tom de incredulidade: «Estão a ouvir aí fora?!»

Veja o momento, no vídeo em baixo.

No decorrer da dinâmica, Luís Gonçalves voltou a pronunciar-se contra Carolina Braga durante uma dinâmica e a concorrente não se deixou ficar. Carolina chega mesmo a sublinhar que «calada dá mais que Luís a falar», o que deixou o rival bastante desagradado.

Veja o momento de tensão entre os dois concorrentes, no vídeo em baixo.

No final da dinâmica, Luís Gonçalves e Igor Rodriguez voltam a entrar em confronto sobre o título de «planta» que Luís atribuiu a Igor ao entrar na casa, e afirma: «És uma planta em fase de crescimento... uma árvore».

Veja o momento, no vídeo em baixo.

Todos contra um? Será que Luís Gonçalves vai conseguir ter forças para aguentar a pressão do jogo, isolado e renegado pelo grupo?

Acompanhe tudo ao minuto, e saiba os novos desenvolvimentos na casa mais vigiada do país!